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鄭中基「機動兵工廠」優勝者獲簽約力捧　Ronald：結果唔係內定！

娛樂 18:47 2023/05/04

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（左起）莊文強、吳君如、鄭中基。

鄭中基（Ronald）早年成立機動娛樂，建立Youtube頻道為大家帶來不少歡樂，今年適逢頻道成立3週年，成立「機動兵工廠」，招募對演戲有熱誠、有經驗的演員。

不經不覺由籌備至今歷時接近大半年，「機動兵工廠」於今日（5月4日）殺青，Ronald帶同6位學員出席，更邀請到吳君如和莊文強作為嘉賓導師登場。

新人挑戰獨腳戲

提到拍攝即將完結，Ronald表示：「我覺得過得好快，籌備至今大半年，今日拍攝好順利，希望一陣可以更順利。」君如就話：「今日就畢業啦佢哋，重會選出一個終極員工。」更向Ronald笑問：「佢會唔會有人工？」Ronald就話：「咁當然會有，點都會有底薪。」

而關於今日的學習內容，Ronald話：「佢地今日就要自己編排一場獨腳戲，然後重有雙人排戲。不過佢哋都冇揀到我地主演嘅戲喎！哈哈！」君如就話：「今日第一次睇佢地演戲，好新鮮！作為新人要演獨腳戲其實好難。」

君如想叫女兒做學員

對於要選擇一位優勝者，君如話：「我都未揀定，之前未見過佢地，今日都係第一次睇佢地表演。其實岩岩都有靜雞雞傾過要揀邊個，但都係未揀到⋯⋯」君如更向Ronald笑問：「會唔會有內定。」Ronald話：「梗係冇！其實我之前都有諗過要唔要send啲片段比君如睇下先，不過最後都係冇，想俾佢既印象係親身睇佢地表演。」

對於選擇學員的條件，君如表示：「要有感染力，要係短時間draw到你，外型都有啲著數，不過我只係評審，最後都係廠長話事！」

經過今日的拍攝，君如話：「我都想叫自己個女嚟做學員，因為佢唔聽媽媽講，聽外人講。」而講起小朋友Ronald就話：「我都有同佢提起過呢個計劃，不過佢聽完之後都冇反應。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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