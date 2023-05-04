【醫療科技】國際醫療健康周本月16日舉行　匯聚外骨骼機械人等高端儀器

▲ （梁偉榮攝）

第二屆「國際醫療健康周」將在本月16日至31日舉行，焦點活動為「亞洲醫療健康高峰論壇」及「香港國際醫療保健展」，醫療展參展商數目達303個，屬歷來最多，匯聚多項高端醫療儀器，包括幫助脊髓受損及中風病人重新學習走路的「外骨骼機械人」等。香港貿發局總裁方舜文指，通關至今外國參展商及買家增長速度快，整體已恢復至疫情前6成，預料明年能全面復常。

在Mirror演唱會受傷的舞蹈員Mo早前籍「外骨骼」步行，是次醫療展亦有「外骨骼機械人」展商參展。普康醫學儀器有限公司董事總經理余德廣表示，外骨骼康復機械人的功能是訓練失去走路能力的病人重新學習及掌握走路的技巧和感覺，病人戴上骨骼機械人後，機械人會帶動其走路，並按其腿部力量調節輔助力度，透過定期訓練及累積，不少中風病人均可以走出設備，重新自行走路。

▲ （梁偉榮攝）

至於癱瘓的病人，他坦言神經線目前仍未有辦法修復，即使經機械人的訓練亦未能自行走路，惟透過機械人讓他們定期站立及步行，也可以幫助患者的肌肉、新成代謝及骨質健康，對各器官系統也有幫助，如有患者曾指，每次用畢機械人走路後，排泄功能及睡眠均有改善。

被問到Mo是否正使用此款機械人，余德廣就稱，自己亦是透過新聞知道Mo脊髓受損，及正使用外骨骼機械人，阿Mo確符合使用資格，但不肯定是否同款，但提到全世界約有8至10間製作外骨骼的公司，其品牌屬「Market Leader」，最多用戶亦最齊全，即便腳完全癱瘓也可協助站立步行，同時亦有訓練及個人用的機械人。

余德廣又稱，外骨骼機械人研發逾10年，屬高端產品，故售價達7位數字，本港現時有約10間公私營醫療機構或大學等，已購入其公司的外骨骼機械器，醫管局亦將之納入購買清單，現時大埔及九龍醫院均已引入。他目標將此科技推廣予大眾，指很多中風病人均很悲觀，認為自己要坐一輩子輪椅，希望讓他們知道其實有希望，可以康復和走路，會積極向醫院推廣；又稱，機械人剛起步，冀價錢有機會在使用更廣泛或各方面成本降低後能調低，讓更多人受惠。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9