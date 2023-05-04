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【食物安全】海防道及天水圍天幕街市有牛肉樣本驗出二氧化硫　食安中心正跟進

社會 19:16 2023/05/04

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食環署食物安全中心今日（4日）公布，中心在兩個新鮮牛肉樣本檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，正跟進事件。

中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從天水圍食環署天幕街市及尖沙咀海防道臨時街市兩個檔戶各抽取一個新鮮牛肉樣本進行化驗。結果顯示，該兩個樣本分別含百萬分之九百八十及百萬分之二百四十的二氧化硫。中心正與涉事檔戶跟進有關違規事項。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁4個月。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

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責任編輯：陳展棋 

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