【超市大搜查】食物添加劑或致敏感腸胃不適　認清19款無添加劑粟米粒

▲ 市面19款無添加劑罐頭、盒裝及急凍粟米粒。

罐頭及急凍食物不一定不健康，就像粟米粒，相信不少家庭都會常備，粟米屬有營罐頭之選。TOPick查找了市面有19款屬無添加劑粟米粒，因不同食品添加劑攝取過量或致敏感反應、腸胃不適等，食用雖安全，但可免則免為佳。

粟米粒營養價值

粟米含有纖維、玉米黃素及葉黃素等營養，營養師李杏榆（Annie）曾做了不少研究有關急凍蔬菜的營養價值，如急凍粟米、急凍三色豆的營養跟新鮮蔬菜相約，因為它們是在新鮮的時候立即急凍。

市面有各式包裝如罐頭、盒裝、急凍包裝的粟米，當中又主要分粟米粒及忌廉粟米。營養師李杏榆指出罐頭的營養價值相對急凍粟米沒那麼高，罐頭粟米為了保存，或會加入鹽、糖，甚至抗氧化劑助保鮮期長些，而急凍粟米大部分的原材料都只是粟米，將新鮮蔬菜處理好後立即急凍，所以不用添加其他東西。

最新影片︰

食物添加劑或致敏感腸胃不適

據食物安全中心的資料，食物添加劑的作用包括︰抑制微生物生長，以提高食物的安全和品質；防止氧化變質，以延長食物的保質期；加強味道和氣味；保持或保存色澤；以及改善食物的質地和稠度等。

▲ 市面有粟米粒含有食物添加劑。（顏紫燕攝）

雖然部分食物添加劑在包裝食物中有重要的作用，但營養價值一般都比較低， 人工化學成份對兒童成長或有影響。TOPick查找了市面23款粟米粒，當中4款有食物添加劑，包括抗氧化劑E300（ Ascorbic Acid）、酸度調節劑E330檸檬酸、增稠劑E1442改性澱粉。一般來說抗氧化劑較安全，對身體健康的影響較少，但有研究報告發現，某些添加在食物中的抗氧化劑過量時，會增加致癌物毒性。而含E1442食品添加劑的產品或會減慢腸道中的消化過程，可能會導致脹氣、噁心、胃部疾病的發展。

添加劑「E330檸檬酸」則有安全隱憂，註冊中醫馬琦傑曾提及一般E330是以化學方法製成，過量或過敏反應包括︰麻木、肌肉抽搐、心率快或慢、情緒變化、致嚴重胃痛和持續腹瀉等，另一個較具爭議性兒童蛀牙，不少專家認食品添加劑檸檬酸E330有關，因為E330具有腐蝕作用。

11款無添加劑罐裝或盒裝粟米粒

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

3款無添加劑忌廉粟米蓉

▼ 點擊圖片放大 +2

5款無添加劑急凍粟米粒

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

粟米粒入饌小朋友大愛



營養師李杏榆提及忌廉粟米蓉或會加入了「馬鈴薯澱粉」、「木薯澱粉」增加黏稠度，亦加入了糖、鹽等，相對卡路里高一些，故此忌廉粟米蓉相對應少選擇些。選罐頭粟米，宜選成份單一只有粟米，當中有些罐頭粟米或加了糖水、鹽水保存，糖分愈低、卡里路愈低，相對健康些。首選是新鮮粟米，其次急凍粟米，再到罐頭粟米，而粟米粒較忌廣粟米蓉好。市面上另有一些日本品牌的即飲粟米湯，它們粟米粒很少和添加了調味料，營養價值皆不及以上，Annie不建議大家選擇之。

小朋友常吃及愛吃粟米，3孩媽媽Annie家中亦常備選粟米粒，炒飯、煎蛋都會加粟米粒，口味甜甜地，孩子都喜歡。如一家去郊外，烚粟米、烚雞蛋、整壽司是Annie的「三寶」，食用方便又不易弄污糟雙手，又有纖維和營養。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

記者︰顏紫燕