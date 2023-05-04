【殺校潮】準小一家長收教育局來電「唔揀就無書讀」似恐嚇　升學專家提醒臨時轉校貼士

▲ 中西區聖嘉祿學校因收生不足，陷入殺校邊緣。（曾耀輝攝）

教育局日前駁回多間小學就「零班信」上訴，有已報讀相關小學的準小一家長透露，近日接獲教育局職員電話通知，要求家長於1周限內重新選校，並引述教育局職員電話稱「唔揀就無書讀」，態度惡劣，家長批評局方通知時間倉猝；有關學校雖已表明計劃爭取明年恢復開辦小一，但教育局職員已提前游說家長，安排在校就讀的兄姊轉校。

有升學專家認為當局做法合法但不合情理，並提醒家長忽然接獲通知子女須轉校，難免感迷惘，勿向子女表達「無書讀、死喇」等禁語，免令子女誤以為自己做錯事。有校長指區內學位仍然充足，相信家長不愁「無書讀」。

受影響準小一家長收教育局通知 限1周限期內重新選校

目前有多間津小證實接獲教育局「零班信」，包括堅尼地城聖嘉祿學校、黃大仙獻主會溥仁小學及長洲中華基督教會長洲堂錦江小學，3校均表示只欠1人達到16人「開班線」，其中聖嘉祿學校及錦江小學均表示上訴遭教育局駁回，將分別透過明年重新參加教育局「小一入學統籌辦法」，以及計劃暫時開辦私立小一，繼續辦學。

有報讀該校的準小一家長稱當局只給予1周限期重新選校。其中育有2名子女的聖嘉祿小學家長鍾先生表示，長子為聖嘉祿學校小二生，幼女早已透過去年11月「自行分配學位」階段獲取錄為該校小一生。鍾生透露，近日接獲教育局職員來電，被遊說為長子一同轉校，形容感到失望（disheartening）；據悉，有同校家長聲稱當局職員在電話中揚言「唔揀就無書讀」，鍾生認為局方來電形同「恐嚇」，批評「與黑社會無分別」。

鍾生又說，對於學校實際上能收獲足夠小一生，但因技術性問題被逼停辦小一，做法不合情理，更稱局方目光「短視」，只為解決目前問題，卻未有推行措施鼓勵生育，形容「一直縮班殺校無意思」，故他亦有去信教育局局長蔡若蓮表達不滿。

另一名家長陳太的2名女兒為該校畢業生，幼子則為在校小三生，她認為老師充滿愛心，並包容SEN學生，做到「關愛」、「無分貴賤」及「一視同仁」；同時學校亦設「家校一線通」，讓家長能夠從早上6時至晚上10時，直接致電副校長溝通，甚至可以查問家課冊，形容「服務一流」及屬「小校的溫馨」，她亦引述幼子稱「好鍾意學校」，不希望轉校。

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升學專家梁永樂認為，教育局的做法「合法不合情不合理」，指家長選校經過深思熟慮，忽然接獲通知子女須轉校，難免感迷惘，甚至質疑自己的選校決定，浪費自行分配學位的選擇，特別是有兄姊在校的必收生，忽然落空學位，要重新部署、選校，並非輕易。

梁永樂說，理解受影響家長難免情緒受困擾，但提醒家長切忌將負面情緒傳給子女，尤其避免說出「無書讀、死喇」等禁語，免得令子女誤以為自己做錯事。

教育局稱已盡早聯絡個別學童家長，解釋情況和相關安排，以讓家長為其子女作出適切安排；早前有SEN生家長受訪表示擔心有轉校困難，局方稱一直與有特別需要的個別家長保持溝通。

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記者：梁凱婷、馮琪雅