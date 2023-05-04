【港區國安法】港府譴責美參議院通過涉港決議　駐港公署促停止抹黑「一國兩制」

▲ 外交部駐港公署和特區政府發聲明強烈譴責美國國會涉港言論。(資料圖片)

美國參議院外交委員會日前通過涉港決議，譴責中國政府利用國安法破壞香港民主和法治。外交部駐港公署和特區政府今日分別發聲明強烈譴責，表示堅決反對。

外交部駐港公署發言人指出，美西方政客所作所為，只會自曝其醜，讓世人看清其勾結包庇反中亂港分子、干擾特區法治秩序的真實面目和險惡用心。發言人續指，外部勢力任意對香港事務指手畫腳、興風作浪的日子已經一去不復返，敦促美西方政客擺正位置，認清現實，立即停止對「一國兩制」和香港事務的干預和抹黑。

港府發言人則表示，香港的司法制度一直深得國際社會推崇，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區的法治。發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：戴朗希