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【殺校潮】全港多間津小跌入殺校網　港島東區救世軍兩屬校傳合併

社會 23:11 2023/05/04

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傳港島東區救世軍轄下2間小學亦計劃合併，圖中為本學年只開1班小一的柴灣中原慈善基金學校。（校網圖片）

移民潮及出生率下跌，縮班殺校潮重臨，多間津貼小學今年9月未獲批資助開辦小一，有傳港島東區救世軍轄下2間小學亦計劃合併。

教育局於3月底向多間收生不足的津小發出「零班信」，教育局提供考慮方案包括停辦學校、合併或重置校舍，但最新披露部分學校上訴已遭教育局駁回。

有傳兩間計劃合併的小學同位於港島東區，包括位於柴灣的中原慈善基金學校，以及位於杏花邨的救世軍韋理夫人紀念學校，翻查小學概覽，前者在過去兩個學年，即2021/22學年及2022/23學年，均只開辦1班小一；後者則在前年開辦3班，本學年亦縮至2班。

教育局今日（4日）回覆表示，本港學生人口呈結構性下降，為學校帶來衝擊和挑戰，教育局一直與辦學團體及教育界溝通，及早商討及規劃學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足的學校，以及合併或重置到有新學位需求的地區。局方續說，如辦學團體或學校有意合併，可向教育局提出申請及提交合併計劃詳情，如有需要，教育局會為學校提供支援和協助，確保學生的學習和支援獲充分保障。

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責任編輯：馮琪雅

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