【殺校潮】中西區校長指教育局思維30年不變　「手起刀落」殺校窒礙年輕教師發展

▲ 創校69年歷史的堅尼地城聖嘉祿學校昨日（4日）證實遭教育局駁回上訴。（曾耀輝攝）

小學「殺校潮」擴大，多間津小收教育局「零班信」，除了長洲及黃大仙，更殺入港島中西區，創校69年歷史的堅尼地城聖嘉祿學校今日（4日）證實遭教育局駁回上訴，無奈決定新學年停辦1年小一，希望明年復辦小一。有區內校長質疑當局思維「30年不變」，面對過去多次人口升跌，當局仍然主要採取「縮班殺校」應對新一波人口下降，未見採納學界過去提倡的多個方案，慨嘆現時要由學界在移民潮及出生率跌的「大潮流」下受苦，擔心窒礙年輕教師發展。

殺校潮首度殺入港島，本報獲悉部分家長只獲教育局給予1周時間選校，身兼香港潮商學校校長及中西區校長聯會主席詹漢銘向本報表示，在現時學生人口下降趨勢下，中西區固然有充足供受影響的準小一生家長轉讀，但肯定會令家長措手不及，難在短時間內選擇最理想的學校。

由我初出茅廬做老師至今30幾年，縮班殺校呢個處理手法無改變過，30幾年都唔覺得需要修改？

詹漢銘回顧學界在千禧年後，先後經歷殺校潮及人口急促澎漲，現時再現人口急降，特首及教育局局長聲稱「軟着陸」，實際卻是「手起刀落」殺校，教育局早前稱考慮落實的減收叩門位安排亦未見有進一步公布採納與否，另外對於學界提出多個方案包括按地區人口推「可加可減」派位機制、全港公營小學100%推小班教學，以及降低每班人數等，當局均無採納。

他更指出，殺校潮令學校士氣低落，嚴重窒礙年輕教師發展，擔心教席朝不保夕，「每年3、4 月都要諗住搵工」，難以回應國家主席習近平的「青年興則國家興」講話，唯盼當局盡快採納學界意見，減慢縮班殺校潮，他說：

正如其他校長講，喺唔增加任何教育資源前提下，穩定教學團隊，點解政府唔嘗試做呢樣嘢呢？唔係要確保所有公營小學唔殺，但係咪可以唔好咁急、咁不近人情？

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記者：馮琪雅