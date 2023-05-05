【東張西望】黃耀英李旻芳結婚4年無所出　容羨媛爆10個字引起尷尬

▲ 容羨媛一句話指黃耀英結婚多年無生育，引起尷尬場面。（節目截圖）

節目主持說話要慎言，否則引起尷尬場面收唔到科......昨日（5月4日）TVB資訊節目《東張西望》談到有關全球人口問題，指香港為全球生育率最低的地方，擔任廠景女主持的容羨媛笑指已為香港生了兩名孩子。

隨後容羨媛便問在旁的男主持黃耀英，為何與太太李旻芳結婚多年仍無所出：「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢」，接著更問了10個字----「其實係唔係你有問題呀？」

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失言引尷尬

此話一出即令黃耀英表現尷尬，並解釋道：「嗱，其實係香港做小朋友真係一啲都唔容易㗎！又要測驗呀，考試......」容羨媛未有停止，並繼續「發攻」指他未有正面回應，更著他應去接受身體檢查：「你冇正面回應係唔係有問題喎！身體健康緊要呀嘛！」

黃耀英擺出無奈表情，容羨媛終於將話題結束帶去另一片後的題材，黃耀英聞後即鬆一口氣狂笑。

他與拍拖5年的「東張女神」李旻芳於2019年拉埋天窗，二人即場紋上結婚戒指，許下終身承諾。

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容羨媛被批沒禮貌

節目播出後引起不少網民討論，狠批容羨媛沒禮貌，作為兩孩之母應以身作則，更指容羨媛並非第一次口不擇言：「人哋生唔生仔關佢咩事？」、「講到生咗兩件好威咁。」、「有冇尊重別人感受？」

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