  • 28°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 11:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】黃耀英李旻芳結婚4年無所出　容羨媛爆10個字引起尷尬

娛樂 10:15 2023/05/05

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

容羨媛一句話指黃耀英結婚多年無生育，引起尷尬場面。（節目截圖）

節目主持說話要慎言，否則引起尷尬場面收唔到科......昨日（5月4日）TVB資訊節目《東張西望》談到有關全球人口問題，指香港為全球生育率最低的地方，擔任廠景女主持的容羨媛笑指已為香港生了兩名孩子。

隨後容羨媛便問在旁的男主持黃耀英，為何與太太李旻芳結婚多年仍無所出：「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢」，接著更問了10個字----「其實係唔係你有問題呀？」

最新影片推介：何依婷專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何依婷佛系性格曾被誤會不上進　入行目光擴闊不再井底之蛙

失言引尷尬

此話一出即令黃耀英表現尷尬，並解釋道：「嗱，其實係香港做小朋友真係一啲都唔容易㗎！又要測驗呀，考試......」容羨媛未有停止，並繼續「發攻」指他未有正面回應，更著他應去接受身體檢查：「你冇正面回應係唔係有問題喎！身體健康緊要呀嘛！」

黃耀英擺出無奈表情，容羨媛終於將話題結束帶去另一片後的題材，黃耀英聞後即鬆一口氣狂笑。

他與拍拖5年的「東張女神」李旻芳於2019年拉埋天窗，二人即場紋上結婚戒指，許下終身承諾。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

容羨媛被批沒禮貌

節目播出後引起不少網民討論，狠批容羨媛沒禮貌，作為兩孩之母應以身作則，更指容羨媛並非第一次口不擇言：「人哋生唔生仔關佢咩事？」、「講到生咗兩件好威咁。」、「有冇尊重別人感受？」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星育兒】曾患自閉症細仔康復享受表演　區永權籲家長把握黃金治療期
18:40 2023/04/26
【明星育兒】曾患自閉症細仔康復享受表演　區永權籲家長把握黃金治療期
【東張西望】東張女神心平氣和採訪卻受恐嚇　李旻芳無懼惡勢力：就算驚都要做
12:21 2023/04/28
【東張西望】東張女神心平氣和採訪卻受恐嚇　李旻芳無懼惡勢力：就算驚都要做
【東張西望】東張女神李旻芳採訪路霸被恐嚇　澄清：當時警察有即時採取行動
11:23 2023/04/29
【東張西望】東張女神李旻芳採訪路霸被恐嚇　澄清：當時警察有即時採取行動
【東張西望】兩女兒聯手搶走$320萬公屋　83歲婆婆遭大女軟禁老人院
13:59 2023/05/01
【東張西望】兩女兒聯手搶走$320萬公屋　83歲婆婆遭大女軟禁老人院
【東張西望】律師住所長期受滲水困擾　樓上涉事戶主反控：佢要脅我哋【有片】
12:06 2023/05/03
【東張西望】律師住所長期受滲水困擾　樓上涉事戶主反控：佢要脅我哋【有片】
【襲擊主持】涉襲擊《東張西望》女主持　七旬婦稱無辜拒簽保案件開審
14:55 2023/05/04
【襲擊主持】涉襲擊《東張西望》女主持　七旬婦稱無辜拒簽保案件開審

你可能感興趣

【明星育兒】曾患自閉症細仔康復享受表演　區永權籲家長把握黃金治療期
18:40 2023/04/26
【明星育兒】曾患自閉症細仔康復享受表演　區永權籲家長把握黃金治療期
【東張西望】東張女神心平氣和採訪卻受恐嚇　李旻芳無懼惡勢力：就算驚都要做
12:21 2023/04/28
【東張西望】東張女神心平氣和採訪卻受恐嚇　李旻芳無懼惡勢力：就算驚都要做
【東張西望】東張女神李旻芳採訪路霸被恐嚇　澄清：當時警察有即時採取行動
11:23 2023/04/29
【東張西望】東張女神李旻芳採訪路霸被恐嚇　澄清：當時警察有即時採取行動
黃耀英 容羨媛 李旻芳 娛樂人物職業 演員 綜藝節目 東張西望 娛樂行業 生育 TVB

最高瀏覽

【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
【洪欣離婚】與張丹峰關係有新進展？　「小三」畢瀅指與對方有聯絡「代澄清」一點
09:50 2023/05/04
【洪欣離婚】與張丹峰關係有新進展？　「小三」畢瀅指與對方有聯絡「代澄清」一點
【攝理教】方力申女友難找工作原因曝光　小方預告或與女友結伴行善
10:07 2023/05/04
【攝理教】方力申女友難找工作原因曝光　小方預告或與女友結伴行善