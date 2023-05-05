【套票騙案】警方一周接報29宗酒店套票網購騙案　總損失金額逾6萬元

▲ 警方一周接報29宗酒店套票網購騙案。（資料圖片）

五一假期不少港人都選擇到澳門短線旅遊，有部分市民選擇在網上社交平台購買酒店套票及船飛，標榜優惠接近半價。惟短短一周內，警方已接報29宗關於酒店套票的網購騙案，總損失金額逾6萬元。當中有16宗與澳門酒店套票有關。

警方表示，日前有一名34歲女子，在Facebook以近4,000元購買兩套市值6,000元的澳門酒店套票，最後賣家失聯導致損失。警方呼籲，市民付款前應先到有關網頁了解詳情，並透過官方渠道或認可分銷商購買套票產品。

最新影片推介

高危貨品排行榜（3/5更新）

酒店/露營/旅遊套票

演唱會/主題公園門票/ 船票

電器

手袋

保健食品

傢俬/家庭用品

珠寶首飾

貨幣兌換服務

玩具模型

衣服鞋履

各大社交平台詐騙專頁

Anderson's Smith Store

Holiday play

Hong Kong Homestay

Nature Camper

Play Eat Easy.m

Travel Agency

Travel with you

Walk-and-go trip

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津