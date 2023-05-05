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【套票騙案】警方一周接報29宗酒店套票網購騙案　總損失金額逾6萬元

社會 09:56 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

警方一周接報29宗酒店套票網購騙案。（資料圖片）

五一假期不少港人都選擇到澳門短線旅遊，有部分市民選擇在網上社交平台購買酒店套票及船飛，標榜優惠接近半價。惟短短一周內，警方已接報29宗關於酒店套票的網購騙案，總損失金額逾6萬元。當中有16宗與澳門酒店套票有關。

警方表示，日前有一名34歲女子，在Facebook以近4,000元購買兩套市值6,000元的澳門酒店套票，最後賣家失聯導致損失。警方呼籲，市民付款前應先到有關網頁了解詳情，並透過官方渠道或認可分銷商購買套票產品。

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記者：黃穎津

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