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【魔鬼教練】遭柔道教練扯髮拖行重摔地上　7歲男童斷頸亡恐怖畫面曝光

親子 10:07 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

7歲男童遭柔道教練重摔斷頸亡。

小朋友學柔道，本為健體和防身，沒想到卻送命。東歐國家阿塞拜疆蘇姆蓋特（Sumgayit）一名柔道教練，訓練學員時經常以粗暴方式教學，近日更導致一名7歲男童當場頸椎折斷身亡，事後謊稱男童自己摔倒，目前教練已涉過失致死罪被捕。

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綜合外媒報道，涉事的教練哈利洛夫（Mehman Khalilov）曾於歐洲錦標賽奪下3屆冠軍，並於歐洲運動會獲得柔道銅牌，他在2022年11月起於國內開班教授幼童柔道和俄羅斯防身術，然而他卻經常在課堂公然對學生施暴。

近日，7歲男童巴卡羅夫（Farid Bakarov）就被教練進行一系列凌虐，又拉又踢，甚至扯住頭髮在地拖行，其後教練更直接用雙掌壓住巴卡羅夫的兩側面頰，暴力將他高舉空中，再把他重摔到地上。

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巴卡羅夫隨即出現小便失禁，癱軟在地，待教練發現不妥，才致電家長，然而在電話中教練卻謊稱是孩子自己摔倒。不過，隨著閉路電視畫面曝光，心碎的畫面令男童家人難以接受。男童被送院搶救，惟醫生發現其頸部摔斷，搶救無效離世。

孩子的父親表示，當日細仔也在同一課堂上，他們的媽媽在中庭等候，上課期間聽到訓練室傳出吵雜聲，曾兩度過去關心，卻被教練擋在外面，更訓斥媽媽別把兒子當女孩，令人驚訝的是，教練是受虐男童的親戚。當地警方目前以過失傷害致死罪起訴教練，調查期間將被拘留，聽候審判。

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責任編輯︰王明芳

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