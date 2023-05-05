【愛心老師】嶺小愛心老師俯身傾聽學生心聲　家長讚賞︰一個擁抱勝過千言萬語

▲ 嶺南大學香港同學會小學的老師俯身傾聽學生心聲。

老師的一言一行對學生影響深遠，足以令他們謹記一生。早前直資學校嶺南大學香港同學會小學在社交平台發表多張照片，可見有老師俯身與學生說話，傾聽孩子心聲，獲家長讚賞有愛心。

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老師蹲下握住學生手

嶺南大學香港同學會小學（下稱嶺小）於學校facebook專頁分享了一個很有愛的畫面，一名女老師彎腰蹲下來跟一名女生傾談，過程中不忘握住小朋友的雙手，最後老師還給女生一個擁抱，表達對她的支持及鼓勵。帖文寫道︰

愛是︰

雖然我是老師，但我一樣尊重你；

或許你犯錯了，但我一樣關心你；

即使你沒反應，但我一樣愛護你。

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TOPick就此向嶺南大學香港同學會小學校長吳曉靈查詢，吳校長表示相片正是由她拍攝的，當天她跟學生午飯後，送他們到課室，偶爾看到了一位老師與小一學生傾談的畫面，她被老師的行為感動了。

給小朋友一個擁抱的力量

事後吳校長向老師了解，得悉小一生因朋友結識了其他同學，而感到自己被冷落。班主任老師觀察到學生的不快，主動開解她，解釋彼此都可以有不同的朋友，因而出現了照片中的溫馨場面。

吳校長認為面對小朋友出現的問題，無論老師或家長都「先不要鬧」，而是了解小朋友的想法。她指嶺小強調「愛的教育」，校園文化養成孩子關愛的性格和行為，老師也受學生歡迎，校長進入課室總有小朋友走過來攬住她。

▲ 吳曉靈校長進入課室總有小朋友走過來攬住她。（學校提供）

身為三孩媽媽的吳校長分享，給孩子一個擁抱帶來力量，她說道︰

我會擁抱子女，讓他們知道任何情況下媽媽都在身邊。

嶺小的關愛文化︰

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家長大讚學校有愛

嶺小的帖文引起家長討論，家長讚賞學校和老師都很有愛。有家長留言︰

給小朋友一個擁抱，勝過千言萬語。

愛心、耐心都很重要，你們的團隊已經擁有……感恩有你們的學校！

有愛學校，小朋友才更懂珍惜返學時光。

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記者︰駱秀玲