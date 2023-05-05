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【經痛困擾】服食止痛藥無效護士經痛到暈倒　醫生教最佳服藥時機

醫生診症室 11:09 2023/05/05

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服食止痛藥無效，護士經痛到暈倒，醫生教最佳服藥時機。

不少女士來月經，都會受經痛困擾，輕則忍忍就過去，重則甚至會痛到暈倒。台灣一名護士在工作時就因經痛突然暈倒，被同事緊急送往門診就醫。經醫生檢查後，發現她屬於原發性經痛，因平時服用的止痛藥無效，只能打止痛針，後續再用藥物使她月經暫時不來1、2個月，才將經痛調理好。

台灣婦產科醫生李偉浩近日在節目《醫師好辣》中分享個案，指某一次看診到一半時突然接到護士長的電話，稱一名同事在工作時因經痛太厲害直接暈倒了，隨後她被推著輪椅來到門診治療，已經痛到全程抱著肚子，幾乎無法説話。

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李偉浩醫生將護士抬到床上掃超音波進行檢查，發現其子宮沒有任何問題，也沒有造成經痛的肌瘤，屬於原發性經痛。因為她平時服用的止痛藥完全無效，最後只能打止痛針。經醫生問診後，護士解釋每次來月經都非常疼痛，因此試著用調經藥物、避孕藥來調整，但依舊無法完全改善，隨後李醫生直接用藥物，先讓她暫時不來月經1、2個月，透過藥物調理，護士才可以重返工作崗位。

李醫生表示，當月經有疼痛感覺的時候，就要服用止痛藥物，「不要真的等到經痛很嚴重的時候再吃，這時藥物都壓不住了」。大部分女生會認為止痛藥物的劑量會越吃越高，結果都是痛到無法忍受的時候再吃，但李醫生解釋，此時的藥量反而需要增加，「其實有感覺的時候，這個時候就必須要吃止痛藥物去把經痛壓下來」。

他還指出，經痛一般分為「原發性」和「次發性」兩種，次發性是子宮裡面有肌瘤、肌腺症造成的疼痛，而原發性則是沒有任何疾病所造成疼痛。同時還有一部分人屬於經前症候群，在經前大概3至5天時，會出現頭痛、胸部脹、拉肚子等情況，由前列腺素引起，而前列腺素在女生每次來月經時，會幫助子宮收縮，把經血排乾净，一旦前列腺素分泌過量，則會容易造成經痛的問題。

內分泌新陳代謝科醫生謝明家補充，除荷爾蒙外，經痛還與維生素缺乏有關。一名20歲的女生經痛多年，試過來月經時「不喝冰的和做運動」都沒用，後來經醫生抽血檢查，發現她嚴重缺乏維生素D和鋅，造成神經不平穩。陳醫生指出，鋅與情緒的平穩、經痛有關，而神經不平穩有多樣化的體現，可能會出現焦慮、經痛、睡不著、手麻手抖、心跳過快、過敏、腰痠背痛等狀況。最後通過補充維生素D和鋅3個月後，女生的經痛完全消失。

10種食物緩解經痛

健營物理治療及營養中心營養師April Wong曾接受TOPick訪問時建議，在經期前可以多進食含色氨酸的食物，如豆腐、雞肉及堅果，因為色氨酸能夠幫助身體製造血清素，而血清素能夠發揮鎮靜效果，使人放鬆，有助穩定情緒及提高睡眠質量。加上人體不能自行製造色氨酸，要從食物裡吸收，因此以下10款食物可多進食，以幫助減緩經痛：

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責任編輯：羅嘉欣

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