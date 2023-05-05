【母親節2023】帶阿媽買1折PRADA鞋+踩單車遊跨灣橋　坐張保仔帆船出海維港巡遊

▲ 母親節帶阿媽去威，出海、踩單車、購物，有孝順仔女陪伴就是好選擇。

5月14日母親節，各位孝順仔女準備了甚麼節目，同親愛的媽媽同度歡樂的一天？逛商場、買禮物、踩單車一日遊，甚至坐帆船出海巡遊，都是不俗的選擇。

MOKO新世紀廣場犒賞媽媽企劃

1.「MOKO Hi-5大抽獎」，送出總值逾200萬元共2萬份「Chill級大獎」及「即抽即獎」禮遇，捉實黃金機會帶走MG ZS EV電動車、Apple人氣電子產品包括iPhone 14 Pro Max、10.9 吋 iPad及AirPods Pro 耳機，以及6大星級鑽飾品牌如Pandora玫瑰金寶石手鏈及周大福皇冠999足金工藝精品頸鏈等等豐富獎賞。

2.夥全場知名品牌推出逾萬件低至1折勁高CP值的母親節禮品，包括：名牌貨品專門店LDeluxe發售英國國寶級時尚品牌BURBERRY銀包／零錢包／卡片套1折、意大利高級皮革製品奢侈品牌PRADA皮鞋1折及以摩登俏皮風格流行的意大行時尚品牌MOSCHINO服飾1折等。

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3母親節當日限定活動，包括：5月14日母親節當日，顧客完成指定步驟即可換領康朵馨花束，趁著花滿盛開之時，就把最漂亮的花束送給媽媽表達愛意；屆時更特設夢幻汽球打卡位，將歡樂愛意遍布商場。

PopWalk天晉滙母親節食歎買全攻略

1.暢遊母親節市集「愛與花の物語市集」，購買歐陸風格鮮花花盒及日本光雕成品，搜羅20多個本地人氣特色品牌及工作坊，包括以創意歐式庭園風格花藝創作為主打的HB Florist x HaBit Boutique，屆時將設有鮮花花盒、鮮花花球、花束等；光雕藝術手工藝品店Make Your Own Shine的日式光雕成品，利用人手雕刻的花紋及不同色彩的光影組合，造成不同的美麗透光片等等。

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2.出走將南美食靚景1日遊

A.日系單車tokyobike將會於母親節期間推出特備活動《將軍澳單車遊：橋上的車兒》，5月14日的日場，由專業單車導師帶領，暢遊將軍澳跨灣大橋及其他區內隱世景點，團費只需$150港元便已包括租用單車及攝影服務，每位媽媽更有75折優惠，既可踩單車暢遊海景，更可拍下美美合照，留住快樂一刻！如果想帶媽媽遊覽你親自設計的路綫，5月13日及14日租車都有75折優惠，最適合暢遊市集及大歎美食之前出發！

B.Katachi居酒屋日式串燒，除了有多款常見的串燒，如牛串、豚串、燒鳥、一品料理、飯麵外，更有香脆外皮又肉質飽滿嘅鮮味白鱔，以及惹味的免治雞肉串配日本靚蛋等等；又或請豪情媽媽到充滿德國歐陸風情的Das Bíer飲番杯德國麥啤，歎各款德國經典菜式，包括淡淡肉的人氣傳統鹹豬手、正宗的德國腸及燒排骨等。

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同遊張保仔 感激母親伴成長

除了逛商場以外，其實可以選擇來個特色海上遊。在5月13至14日，與媽媽、太太、姊妹或祖母一同登上張保仔，享用點心航遊或下午茶航遊呈獻的期間限定玫瑰蝦餃，向她們訴說感謝之情。用膳過後，賓客可移步至室內船艙，親自繪畫花盆，並挑選花種子帶回家中種植，感激母親多年來的辛勞付出。日間門票定價成人每位$419港元，4至11歲小童每位$319港元。訂坐可按此連結。



上落船地點：尖沙咀1號碼頭或中環9號碼頭

編輯：葉翠華