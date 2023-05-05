【天星小輪】蕭倩文：船長連續23日工作不可思議　冀天星小輪檢討安排

▲ 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文。（資料圖片）

天星小輪船長鍾偉明工作連續23天後，周三（3日）在通宵工作期間突然暈倒不治。死者家屬曾提到死者沒有長期病患，事發前也沒有患病，但曾表示工作辛苦。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早（5日）在電台節目表示，於事發當日曾接觸死者家屬，向死者太太了解情況，形容其工作安排「不可思議」。

蕭倩文指，需要處理突發事件或救援方面的工作，才有需要連續多天上班，認為天星小輪此類工作沒有必要連續多天上班。她續指，連續多日上班對人體負荷很大，工友輪更工作亦需要時間適應和調節。雖然每天工時只是8小時，但通勤時間沒有計算在内，回家後亦不能立即休息，指「天星所講嘅返8個鐘休息16個鐘已經好成問題」。

蕭倩文表示，希望天星小輪可以解釋有關安排的出發點是為了方便管理，還是有其他需要。對於有工會指工友普遍支持現行制度，她認為天星小輪需要檢討有關安排，建議公司行雙軌制，讓員工自行選擇工作7日休息1日，還是沿用現時安排。

對於現有法例容許勞資雙方協調，蕭倩文認為，法例保障員工有足夠休息，協調只限於突發情況，惟現時天星小輪的做法是硬性規定員工連續上班，有違法例的願意。蕭倩文指，根據以往經驗，是次事件沒有發生意外，通常會被判定為個人疾病或自然死亡，家屬未必能得到補償，他們要追討十分困難。她希望勞工處主動跟進有關事件，在職業安全方面調查，探討公司是否有違例，以及有關安排會否影響員工的健康及安全。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛