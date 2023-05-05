  • 28°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 11:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民選擇】移民去或留只是個人選擇 利嘉敏：看過別的風景還是香港最啱我

休閒消費 10:51 2023/05/05

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

利嘉敏表示，還是香港的生活最適合自己。

友人去了新西蘭兩星期，向我訴說每天生活流程：「日日在後花園睇住好多羊，然後下午去買餸，黃昏煮飯，一家人六點零食完飯就無嘢做等聽日㗎喇！日日如是—do nothing。」他又說：「三個月前落大雨，間屋水浸，搞到地下無電，當地保險公司話會遲啲搞，但係三個月後的今日，仍然未搞，所以今次回去，夜晚要從一樓拉個拖板落到地下點燈食晚飯，晚晚如露營。」他在港百足咁多爪，過兩星期do nothing的生活是他的極限，回港即生猛番晒。

我當然明，曾在外地生活過的人，或許都體驗過明明在香港一陣就可搵人辦妥的事，不知為何在外地等到花兒謝了也未搞得掂。可能這種悠閒步伐會令某些人很嚮往，但我試過了，只能說咪搞。在香港的銀行處理事務，一陣就搞掂，同樣的事務在加拿大銀行，起碼搞兩個鐘。因此，對我來說，There's no place like Hong Kong。

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】別墅花園打造成私人健身室 直擊沈震軒港版「The Iron Paradise」

我不能替別人說話，亦對那些聚焦報道移民他方的人有幾淒慘的故事非常反感，各人有不同考慮，而我亦認識有人在他方生活得非常開心，所以去或留只是個人選擇，旁人用不着幸災樂禍、情緒勒索，又或將自己那套強加別人身上，每人只能為自己說話而已。而我也是只能說自己的話：看過別的風景，還是香港生活最啱我。

若大家跟我一樣，仍然鍾情於這個地方，我誠意推介M+博物館主題展覽地下大堂展廳的《香港：此地彼方》展覽。駐足細看，在在都記載着香港曾經的精采和異彩。懷舊電視機播出《歡樂今宵》主題曲，我喃喃地跟着唱。看見陳幼堅在一九八七年替東京西武設計的「Hello Hong Kong」，驚歎這件三十年前的作品，氣勢和風格都型到一個點，那才是香港的水準。

展廳內精采無限，那時香港乜都有，真係點捨得走？離開展廳，回到現實，現時香港是否仍然乜都有？大家的答案或許不同。我當然也有我的答案，但我仍未想走。

撰文 : 利嘉敏

相關文章

【移民英國】移英回流重返舊公司昔日下屬變上司 港男嘆：好難過自尊心呢一關
14:17 2023/04/21
【移民英國】移英回流重返舊公司昔日下屬變上司 港男嘆：好難過自尊心呢一關
【移民星國】3歲移居香港逃避兵役10年 29歲港爸一個原因甘願回新加坡自首
10:33 2023/04/29
【移民星國】3歲移居香港逃避兵役10年 29歲港爸一個原因甘願回新加坡自首
【居英大忌】移英港媽教15歲女𠝹刀傍身　向同學揮刀指嚇被踢出校後續更慘
17:40 2023/05/04
【居英大忌】移英港媽教15歲女𠝹刀傍身　向同學揮刀指嚇被踢出校後續更慘

你可能感興趣

【移民英國】移英回流重返舊公司昔日下屬變上司 港男嘆：好難過自尊心呢一關
14:17 2023/04/21
【移民英國】移英回流重返舊公司昔日下屬變上司 港男嘆：好難過自尊心呢一關
【移民星國】3歲移居香港逃避兵役10年 29歲港爸一個原因甘願回新加坡自首
10:33 2023/04/29
【移民星國】3歲移居香港逃避兵役10年 29歲港爸一個原因甘願回新加坡自首
【居英大忌】移英港媽教15歲女𠝹刀傍身　向同學揮刀指嚇被踢出校後續更慘
17:40 2023/05/04
【居英大忌】移英港媽教15歲女𠝹刀傍身　向同學揮刀指嚇被踢出校後續更慘
移民 利嘉敏 香港

最高瀏覽

【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
【洪欣離婚】與張丹峰關係有新進展？　「小三」畢瀅指與對方有聯絡「代澄清」一點
09:50 2023/05/04
【洪欣離婚】與張丹峰關係有新進展？　「小三」畢瀅指與對方有聯絡「代澄清」一點
【攝理教】方力申女友難找工作原因曝光　小方預告或與女友結伴行善
10:07 2023/05/04
【攝理教】方力申女友難找工作原因曝光　小方預告或與女友結伴行善