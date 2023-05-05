【近況曝光】69歲八両金保持招牌冬菇頭　多年來歷盡起跌現為品牌老闆

▲ 八両金保留自己的招牌「冬菇頭」髮型！

自稱「香港最醜的男人」的八両金（原名葉競生），近年投資自家洗頭水品牌榮升老闆的他，已有好一段時間未有更新社交平台帖文，不過，他不時也被內地網民「野生捕獲」，也令其最近的狀況曝光！

【相依為命】傳八両金北上唱3首歌收7萬人民幣 「八両仔」外表進化與著名台星撞臉

保持招牌冬菇頭

現年69歲的八両金，憑其招牌冬菇頭、獨特口音、帶喜感的外表，令觀眾對他留下深刻印象。

在上月底，八両金在上月底到馬來西亞支持薛影儀（阿儀）的夜場騷，有網民在街頭看到他並「集郵」，相中的八両金擁有鳥黑的冬菇頭髮型、戴著金鍊、佛牌、金錶，網民興奮地分享感受，「沒想到人生第一次遇到的明星居然是八両金！一天的小確幸就是他給的，他人超nice，走路都是滿臉的笑容，跟粉絲拍照也很耐心！」

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網民：依舊那麼靚仔

該名「集郵」的網民指從談吐中感覺到八両金是超有活力，其他網民留言道：「那麼多年後髮型沒有變過，那微小的痣點綴下依舊那麼靚仔」、「好像沒有很老」、「他的頭髮看上去好柔順」、「他真的有種說不出的帥」。

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歷金融風暴財產歸零

八両金的人生大起大跌，八両金曾表示自己高峰時期的身家比報道所說的還要多，都是入行前賺回來。可惜一埸亞洲金融風暴，令八両金財產由億歸零，太太更離他而去。

多年來，八両金與獨子相依為命，堅持「不借、不賒、不行歪路」。

八両金因參與周星馳電影《食神》而爆紅，其後在電影《算死草》、《行運一條龍》、《喜劇之王》的演出亦相當搶戲！

近年主力在內地發展的八両金在微博粉絲超過一百萬，除了拍網絡電影外，八両金也會四出登台賺錢，據悉他3首歌是7萬人民幣，一個月唱3場，淨登台收入可達18萬人民幣，近年更投資自家洗頭水品牌榮升老闆。

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