【Lane Crawford】百年來創意特色椅子展覽　100張名師設計椅子即睇即買【內附地址】

▲ Lane Crawford舉行百年來創意特色椅子展覽。

椅子，你和我家中總有的傢俬，但要追溯源頭，還要數到1500-1800年才開始出現，早期的它甚至是權力的象徵，直至法國大革命和1832年英國憲章運動之後才開始普及化，因此，在歷史洪流裏曾出現不少經典的設計，若果大家對椅子情有獨鍾，這陣子最好去看看由Lane Crawford舉行的《HUNDRED – an exhibition of 100 chairs》展覽，嚴選百年來100張最出色的椅子。

▲ Lane Crawford於金鐘太古廣場舉行《HUNDRED – an exhibition of 100 chairs展覽》，大家可以一次過看盡100年來全球不少設計最出色的椅子，而且還可以即場訂購。（圖片品牌提供）

▲ Hill House Chair。（$26,800/圖片何偉雄攝）

Hill House Chair（1902）

對於本地資深樂迷來說應該對這張Hill House Chair有說不出的親切感，因為已故歌手陳百強的《煙雨凄迷》唱片封面就是找來這張椅子作為裝飾。Hill House Chair由蘇格蘭建築師Charles Rennie Mackintosh設計，設計上受英國的Arts and Crafts Movement和法國的Art Nouveau所影響，他將大自然的元素變作幾何線條。不過，話說最初出現的它只是建築師意圖裝飾家居的產品，並沒有真正的實際用途，但估不到的是誤打誤撞下成了椅子界別的經典神作。（$26,800）

▲ Ekstrem Lounge。（$19,700/圖片：何偉雄攝）

Ekstrem Lounge（1984）

由挪威設計師Terje Ekstrom設計的Ekstrem Lounge，整個外觀可說是挑戰固有椅子的形狀，如水管般的支架被柔軟的聚氨酯泡沫包裹著，至於設計師為何選取這個獨特造型，因為他發覺人類若長時間保持單一坐姿會感到非常疲倦，於是這一張椅子就可以讓你前前後後「任你坐」，半跪、前傾背向，只要是你想得到的都可以任何方式安坐，當然，是否真的舒服又是後話。（$19,700）

▲ Bibendum Armchair。（$56,100/圖片：何偉雄攝）

Bibendum Armchair（1926）

看到這張椅子的靠背就知分量十足，原來設計師Eileen Gray於19世紀初以米之蓮輪胎為設計創作靈感，椅身以櫸木為製造，配合紡織面料包裹著環狀靠背，靠背以合成聚酯充填帶來極舒適的彈性，除了圖中的布藝版，過往亦推出過皮革版本，滿足了不同人士的需要。（$56,100）

▲ Boa Pouf。（$21,600/圖片：何偉雄攝）

Boa Pouf（2021）

這一個瑞典家居品牌Hem的「donut」，是品牌與荷蘭設計師Sabine Marcelis的一次鬼主意，設計師Sabine十分喜歡吃donut，於是把心一橫說索性將donut放大成了Boa Pouf椅子，Boa Pouf內裏其實填滿了木頭和海綿橡膠，外表剛則用了羊毛針織營做出柔順的外觀，留意的是整張Boa Pouf椅子表面完全無縫設計，是設計師與Hem經過多次從改善原型和挑選顏色的成果，過程中並不是只將一個O形放大那麼簡單。（$21,600）

▲ Red and Blue Chair。（$34,700/圖片：何偉雄攝）

Red and Blue Chair（1918）

Red and Blue Chair被公認為20世紀其中一張重要的椅子，由荷蘭建築師Gerrit Thomoas Rietveld設計，最初出現是沒有著色灰黑版本，直到1923年才出現今天大家在圖中所見的顏色版本，用色的靈感來自Piet Mondrian著名風格派的《Red,Blue & Yellow》畫作，將平面藝術引伸到立體，實踐了以一種實用的方式來演繹藝術。至於椅子的結構應用木條和層壓板製成，當中13根木條以垂直姿態組成椅子的基本空間結構，難怪看過的人都不會對它忘記。（$34,700）

▲ Wiggle Side Chair。（$8,700/圖片：何偉雄攝）

Wiggle Side Chair（1972）

過往有不少經典設計，是設計師於誤打誤撞之下創作出來，Wiggle Side Chair便是一個好例子，建築師Frank O. Gehry某一天在辦公室看到一大堆厚厚的紙皮，於是忽發奇想用刀子、鋸子和膠水將紙皮黏在一起，不過話雖如此，但創作過程中經過力學研究，而且結構上用上了60層不同方向相黏的紙皮塑造出流動的方向，雖然到今1依然有人懷疑它的耐用程度，但當你有機會坐上後就知道它有多耐用。（$8,700）

HUNDRED – an exhibition of 100 chairs展覽

日期：由即日起至5月21日

地點：金鐘太古廣場Garden Court

產品查詢：Lane Crawford（2118 3652）

記者：何偉雄