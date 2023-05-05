【智能運動】智能跳繩為高效燃脂添趣味 5月會展舉辦「課外活動節」比賽

本地科技初創 Archon Wellness Limited 所開發的智能運動品牌 Archon，善用穿戴工具、手機 App、物聯網、雲端數據及人工智能等技術，記錄、整合及分析 用家的運動表現，並會按用家身體情況提供運動建議。繼去年推出 Archon ALIVE 智能運動健康手環後，今年品牌推出全新 JUMP LITE 智能跳繩，兩者配合讓做運動變得樂趣無窮。

高效的燃脂運動

跳繩是隨時隨地都能做的有氧運動，可以鍛鍊全身肌肉，加速身體新陳代謝，劇烈消耗熱量，還會出現後燃效應，使卡路里持續燃燒長達 6 小時。有研究更指出，跳繩 10 分 鐘相當於跑步 30 分鐘，是一項非常高效的有氧運動。JUMP LITE 智能跳繩，可以自動記錄跳繩次數（一共跳了多少下）、平均速度 （每分鐘能跳多少下）、卡路里、跳繩時間等數據。用家又可自行選擇不同的跳繩模式，如自由跳模式、倒計時模式、倒計次數模式等。

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智能跳繩五大優點

JUMP LITE 具備以下特點，一.配備海綿球短繩及專業長繩，可適合不同跳繩場合及需要，無論是小朋友學習跳繩、專業跳繩訓練、室內模擬跳繩均適用。二. 可方便地在手棒按鈕或手機 App 設定跳繩目標，達標後即有響鬧提 示。 三.手棒配備乃符合專業跳繩長度。 四.手棒上之液晶屏與手機 App 會同步展示跳繩數據，App 內更設有圖表 分析、每日跳繩記錄、跳繩挑戰等。五. 可自動關機，耗電量低，2 粒 3A 電池可操作達 180 日。

▲ 智能跳繩為運動增添趣味。

另外，為不斷持續鼓勵新生代多做運動，品牌將於 5 月 19 日至 21 日參展「課外活動節」，於會場設置攤位（D17, D18）。屆時，參觀者將可親身試玩 AI 運動影像互動體驗遊戲、以 JUMP LITE 體驗智能跳繩遊戲，並參與別開生面的智能跳繩大賽、智能單車大賽等，感受智能運動帶來的趣味與益處。

課外活動節暨教材及用品博覽 2023

日期：2023 年 5 月 19 日（五）至 21 日（日）

開放時間：上午 10:00 至下午 19:00

地點：香港會議展覽中心 1 號展覽廳（Hall 1 ABC）

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