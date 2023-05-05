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【電器安全】酒店風筒變「火筒」　突噴10厘米火焰恐怖畫面曝光

食用安全 12:32 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

女子住酒店風筒變火筒，突噴出10厘米火焰。

使用家電要小心！日前，一名女子入住酒店時使用風筒，不料風筒竟變「火筒」，噴出10厘米長的火焰，令事主受驚。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】照顧腦癱兒29年　港媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力

綜合内地媒體報道，來自遼寧瀋陽的孫女士在5月3日入住一間酒店，事發時她正洗完頭，準備用酒店風筒吹乾頭髮。開啟風筒後，她感覺吹出的風有異樣，於是拿到面前用手試探。結果，風筒竟噴出火焰，目測長達10厘米。事主當場受驚，在目睹火焰噴出5秒後慌忙吹熄火焰，感嘆「幸好沒被燒到」；如果直接對著頭髮吹，後果不堪設想。

事主後續並無透露更多關於風筒噴火的詳情，以及與酒店的溝通情況，目前尚未清楚事件起因。估計是風筒老化，導致内部電熱絲加熱後引燃。

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網民自爆相同經歷

事件被網民分享至連登討論區，並引起熱議，不少人直呼離譜，留言「表面是風筒，實際是火槍」、「燒烤專用」。

另外，事件更引來一些人自爆遇過相同經歷：

「試過用日本城風筒，一星期內一開即爆炸，成個火球掠過我個頭，成間屋跳電。萬幸無事！」、「屋企風筒用咗7年，只要持續開住超過4分鐘，就係噴火！所以每次感覺到差唔多就要熄機，等佢冷卻返先再用。」

同場加映：日本《LDK》評測10款風筒排行榜

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責任編輯：羅嘉欣

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