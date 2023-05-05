【私己錢】人夫棉被內藏3.3萬私己錢　妻子曬被揚起「銀紙雨」超崩潰

▲ 成地都是銀紙。（影片截圖）

夫妻住在同一屋簷下，私己錢藏得密實也是學問。內地就有人夫把3萬人民幣私己錢藏在棉被內，沒想到妻子趁天氣暖和曬被，用手一抖就揚起大量紙幣，鄰居見到這場「銀紙雨」都紛紛探出頭查看情況。

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據內地媒體報道，安徽有人妻在家中打掃，見天氣暖和決定曬被，她拿出棉被到露台後，用力一抖，沒想到竟揚起大量銀紙，紙幣隨風飄揚，掉到樓下鄰居露台和地下，人妻嚇了一跳，隨即向鄰居表示會下去執錢。

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人妻事後表示，當時陷於兩難，不知應立即衝下去執錢，還是在原地拍片監視和報警，以防鄰居偷錢。而丈夫回家後坦承，這是他公司早前派發的3萬人民幣（約3.3萬港元）年終獎金，本打算收在棉被裡當私己錢，沒想到會用這種方式「公告天下」。

事件引發網民熱論，不少人都覺得哭笑不得，「有錢還是存銀行好」、「丈夫哭暈在廁所」、「幸虧是撒在鄰居家了，要是撒街上可能就沒了」。

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責任編輯︰王明芳