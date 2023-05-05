【孕婦行山】懷孕爬山骨折累救援山友傷　7孩媽撰千字文道歉：做了壞示範

▲ 台灣網紅7孩媽陀B行山，事後撰千字文道歉。

台灣網紅Sydney連同肚中快出世的BB共育7孩，她日前分享陀B八個月挑戰行山行足14小時掀熱議，尤其有山友踢爆她前年陀巨肚行山，結果受傷要救援，連累山友受傷，網民抨擊她臨盆在即行山隨時害己害人害BB。事後Sydney發帖解釋，「曾經協助我下山的人，你們的恩情我謹記在心」，昨日（4日），她撰寫千字文正式道歉。

綜合台媒報道，網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」的媽媽Sydney現年34歲，她於21歲時與大10年任獸醫的丈夫結婚，2人婚後不避孕，認為小孩是上帝的恩典，來幾個就生幾個。她在22歲生下長子，Sydney去年驚喜宣布懷上第7胎，連同快出世的BB，她升格為「7孩媽」。

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懷孕8個月挑戰高難度行山

喜歡做運動的Sydney，上月23日分享帖文，她挺著約8個月孕肚登山，扣掉休息1小時，總共走了14小時沒停下來，她開心分享孕婦真的完成了，「治腳癢」，完成單程8公里，陡升1700米，等於爬了三座101大樓。

Sydney被一些網民封為「最強孕婦」之時，另引起更多負評，尤其有山友網上爆料，指她在前年懷6寶孕肚30多周快要生時也去行山，當時爬山中途出意外骨折，由於她不斷喊冷喊痛，山友希望盡快送她下山擔任救護員角色，用背架做了簡易擔架抬她下山。爆料山友當事幾次差點滑倒，之後拉傷需休養半年以上。

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千字文道歉連番對不起

網民斥責她「不要為了網路流量、業配，不顧胎兒安危做愚蠢行為」，她於27日發帖回應「謝謝曾經協助我下山的人，你們的恩情我謹記在心」，不過，帖文沒有正式道歉，網民「不收貨」持續抨擊她。

昨曰（4日），Sydney在facebook撰寫了長篇的千字文道歉，文中分別多達8次有「對不起」和「抱歉」的字眼，她真誠表示歉意。原文部分節錄如下︰

經過這幾天的沈澱與反思，面對各界的批評和指教，想對大家說幾句話。首先，我想向每一個愛爬山、在這裡留下指教與建議的你們說，對不起。對不起，身為一個山友，我做了一個壞的示範︰「以為我自己做得到。」即使有接近滿分的把握，卻承受不起一分的差錯，我並沒有把發生意外後的風險及可能動用到的資源考慮進去。

Sydney除了向山友道歉外，亦有向家長網民、自己孩子及肚中的BB說對不起。

對於我的孩子們，對不起害你們無辜遭受攻擊，媽媽做了一個非常不好的示範……也要和肚子裡的寶寶說聲對不起，你是在帶著愛與期待來到這個世界的孩子，卻因為媽媽的關係，讓你遭受到質疑與負面的胎教。

在逾千字的帖文後段，她有感而發，自知是公眾人物有社會責任，但網民批評中有人身攻擊與咒罵，甚至變成恐嚇威脅時，令她很難受及自我懷疑。最後她謝謝關心此事的大眾，承諾會讀每一篇留言、盡量回覆每一則私訊，希望仇恨對立可以止住，會虛心接受意見。

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責任編輯︰王明芳