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【台中旅行】記者試住超人氣李方艾美酒店　必食超豪早餐房價$1400起

休閒消費 11:33 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

台中李方艾美酒店被不少網紅推介。

台中自從兩年前開通了捷運，交通比前便利不少，亦愈來愈多遊客發掘台中吃喝玩樂，不少新派酒店也成為焦點。去年中開業的李方艾美酒店，因地理位置極佳，格局典雅豪華之餘，房價卻相對實惠，因此以性價比甚高而深受網紅歡迎，成為台中推介酒店兼打卡之選。

李方艾美酒店位於台中的市中區，鄰近台中火車站、轉運站及台中高鐵站，由火車站步行前往只約5分鐘，而由台中車站轉往其他購物景點如勤美綠園道、金典綠園道、廣三SOGO都只約十分鐘車程。

台中新地標。（攝：Eric）

樓高24層的酒店，豎立在市中心之間，成為顯眼地標，基本上一出火車站已看到酒店位罝，連手機地圖也不用開。

進入酒店大堂，已被其年青活力的設計風格吸引，當中以「圓」為重點元素，由燈飾、吊燈、大堂梳化都找到圓的元素。

全天候美食

酒店共有228間房間，標準房型約有13坪（約455呎），無論是兩張單人床或特大雙大床的房型，都是十分寬敞，而且大部分景觀都極開揚。另外亦有小酒吧、50吋大電視、衣櫃、行李架、保險櫃等。

女士們對浴室要求高，此酒店相信一定滿足，以白色牆面、黑色地板的浴廁，同時分浸浴缸及企缸，沐浴用品則提供五星級標準的 Heavenly Spa用品，相當華麗。

    點擊圖片放大
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酒店的24樓為戶外游泳池 及露天酒吧，設於23樓的健身中心，住客享用設施期間，可透過落地玻璃俯瞰台中景色。

而不少台灣網紅都推薦此酒店的美食，位於二樓的新食譜全日餐廳，就全天候提供豐富多元的各國風味料理，筆者試用這裡的自助早餐，就雲集亞洲特色美食如日本刺身、爐烤牛肉、豬肉、即點即煮的麵食、蛋類等，包保食得稱心。

台中李方艾美酒店(Le Meridien Taichung)

電話：0422240888

地址：400台中市中區建國路111號

房價：標準雙人客房，連早餐，約港元1400一晚

記者：陳家昌
 

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