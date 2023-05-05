【One Day 約會實況】羽毛球女神與Marco談心感動觀眾　林芷煖曾患骨癌積極為巴黎殘奧備戰【多圖】

▲ 羽毛球女神林芷煖（Calista）上ViuTV節目《One Day 約會實況》與P1X3L成員葉振弘（Marco）約會。

羽毛球女神林芷煖（Calista）上ViuTV節目《One Day 約會實況》，與P1X3L成員葉振弘（Marco）約會一天，二人交心傾談感動了不少觀眾，超Warm！

香港傷殘羽毛球運動員林芷煖外表甜美可愛，原來她曾受病魔折磨，更一度令她夢想粉碎。幸好林芷煖鍥而不捨地追逐夢想，至今仍然在球場上為未來積極備戰。

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與病魔決戰

林芷煖曾於小六時患上骨癌，經歷過多次化療令她頭暈嘔吐、全身乏力且無法進食，更曾經需要以輪椅代步。進行化療過程中，醫生曾嘗試加重劑量助林芷煖縮短療程時間，卻因此出現強烈反作用，令她有過不想活下去的念頭。

她在第第14次化療後亦接受過換骨手術，左上臂骨被取出，部分肌肉被切除並改裝成金屬手臂，臂上留下七吋長的疤痕。

從小視羽毛球運動員為志願的林芷煖因病而夢碎，一度考慮過放棄做運動。

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揮拍追夢

不過，她眼見弟弟每天練習且加入了青年軍，亦激發其鬥心，於2018年加入香港傷殘羽毛球代表隊，同年在亞洲殘疾人運動會取得SU5級女子單打銅牌。

如今，她希望能為香港出戰2024年巴黎殘奧會，正努力為比賽備戰。

以生命影響生命

林芷煖以過來人身份感染他人，縱然左手因手術而留下七吋長傷疤，她一直都沒有刻意去遮掩，反而選擇大方展示其故事。

她曾於IG撰長文抒發感受：

人生最痛苦的事，莫過於上天給你曾經擁有卻又奪走了你的一切。 從小便熱愛運動的我，除了在羽毛球奪得好成績之外，更有玩田徑，籃球等等的運動，每個朋友也知道我熱愛運動，小學時候更經常奪得獎牌。

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她分享治療經歷：

在大概10歲的時候，不幸地患上了骨癌，除了經歷28次艱辛的化療之外，更奪去了我手臂，從此就裝上了金屬手臂，總算大步擸過，但運動表現卻大不如前。 出院後，我努力追趕別人的進度， 但我的手不能舉起，令我失去了平衡的能力，肢體動作出現了很大的問題，動作、步法靈活性降低，速度更慢，以前能輕鬆取勝的對手，現在卻被大比數落後。 更曾因為過度訓練，令我金屬手臂裏的零件碎裂，兩度入醫院開刀更換零件，醫生說他沒有遇過這樣的病人，換上金屬骨，還在做劇烈運動。

曾經，她亦跌進人生谷底，

得不到支持，運動成績不好，令我失去了信心，開始質疑自己、怪責自己、討厭自己，更有試過埋怨自己的不幸。由熱愛運動直至變成討厭運動，這個過程難受又深刻。 當時很多人都叫我去放棄「其實個天俾你執返條命已經好好，點解非要做一啲冇可能既事。」當全世界都說你要放棄的時候，只有你是自己的明燈，帶你走出迷惘的局面。

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她漸漸地想通了，

嗯，我就是想做我喜歡的事，哪怕只有一點點的可能，我都會去試。因為勇敢，亦因為堅持，現在我也找到合適自己的舞台，更在亞洲殘疾人運動會上奪得了羽毛球女子單打銅牌。不幸運是一個事實，但信念可以改變你觀看事實的態度。 人生總有質疑自己的時候，只要相信自己，堅持下去，當你以為你失去了一切，其實你得到了更多。得到一個令你刻骨銘心的經歷。讓你回頭看，使你會心微笑，一個努力後，因沾滿汗水而發光發亮，你愛看見的自己。

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