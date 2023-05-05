【不老女神】51歲江希文攜新歡現身飯局　身材苗條凍齡美貌撼贏朱晨麗【附保養心得】

▲ 攜新歡與好友飯聚，51歲江希文近況曝光。

現年51歲的江希文（Liz）近期與銀髮型男戀上，社交似乎漸趨活躍。前日(3日)，楊玉梅於社交平台分享與娛圈好友聚餐合照時，便驚見江希文和新歡「糖黐豆」的身影。年過半百的江希文身材苗條，皮膚依然白滑水潤，與年輕16年的朱晨麗同場，亦毫不遜色。

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當日江希文帶同新歡出席好友家中的火鍋聚會，由於打得火熱，二人當晚幾乎是形影不離，不論食飯、切蛋糕或坐梳化，均全程「糖黐豆」黏實。未知是否因愛情滋潤，已年過半百的江希文臉上卻未見有歲月痕跡，皮膚不但白滑緊緻、身材亦一如以往般苗條，與同場35歲朱晨麗合照時，絲毫沒有被比下去。

其實自從戀情曝光後，江希文與新歡亦日趨高調，女方不時於IG大曬戀情，如今年1月農曆新年便帶同新歡與愛女Natalie三人行去離島玩，可見男方已完全融入家中。

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不過，儘管江希文擁有亮麗外表，但戀情卻有不少波折。她曾於2012年被爆與年長20歲的資深大律師胡漢清相戀，二人曾閃電訂婚，翌年更誕下女兒Natalie，可惜的是，未趕及正式辦理結婚手續，僅維持3年的戀情最終不歡而散，雙方更曾為女兒撫養權及生活費鬧上法庭。淪為單親媽的江希文為專心照顧愛女，曾一度鮮有於幕前露面。

2招凍齡招數大公開

1. 生酮飲食:

江希文指自己於2017年便開始跟從生酮飲食餐單，即採取極低碳水化合物和適量蛋白質的飲食模式，她亦不時於IG上載她自製的健康餐單，如雞肉蝦醬椰菜花飯、生酮薄餅等。可見自己十分重視食物的天然程度，日常亦不會放肆地大吃大渴。

2.保持心境輕鬆 :

出道多年，歷經不少磨鍊的她，認為心態調整是相當重要。為了保持心境開朗，她不時會帶同愛女家人，到戶外郊遊，親近大自然；於家中又會不時播歌，令自己心境輕鬆之餘，自然有助年青。

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責任編輯：羅嘉欣