【醫療事故】17歲少年墮樓緊急送醫　4醫院互相推搪拒收終命喪救護車上

▲ 17歲少年墜樓緊急送醫，連遭4醫院推搪拒收，最終命喪救護車上。（iStock圖片）

醫療事故一宗都嫌多。南韓大邱一名17歲少年早前從4層樓高的建築物墮下，導致頭部重創被緊急送醫，但遭到多間醫院以不同藉口拒收，輾轉2個多小時後失救，最終在救護車上死亡。當局日前宣布對涉事4間醫院作出行政處分，並中斷補助金。

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綜合當地傳媒報道，該名17歲少年今年3月從一幢4層樓高的建築物墮下，導致腳踝和頭部受傷，救護車首先將其送往大邱Fatima醫院，但院方以「需先經過精神科診療」為由，要求轉送到其他醫院，當救護員再次致電要求收留患者時，院方同樣以未能提供精神科診療為由拒收。

救護車遂將患者載往慶北大學醫院，但該院的緊急醫療中心表示，患者疑出現重症外傷，須轉送到外傷中心治療。119急救監控中心兩度致電該院的外傷中心，但中心表示病床不足，拒絕收留。惟當局事後調查，發現中心當時尚餘1張病床，而其他患者大多屬於輕症。

其後，患者被送到啟明大學東山醫院、大邱加圖立大學醫院等醫院，但醫院分別以「其他外傷患者正接受手術」和「沒有神經外科專家」為由推搪。

南韓保健福祉部表示，經過與消防廳、大邱市政府聯合調查及諮詢專家後，決定對上述4間醫院作出行政處分，並中斷補助金。

南韓《應急醫療法》規定，急症患者到院時，院方須根據患者的主要症狀、意識、疼痛程度等，判斷患者是否屬於中重症，惟大邱Fatima醫院和慶北大學醫院未有跟從指引，故被追加罰款。

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責任編輯：羅嘉欣