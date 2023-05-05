【另類打卡】内地游客帶外賣麥當勞道打卡 拆解麥當勞道成打卡熱點之謎

▲ 大量内地游客前往麥當勞道打卡。

今年五一黃金周首3天本港錄得45.1萬內地旅客入境人次，各大景點都出現人潮。除了吃喝玩樂外，香港部分地方意外成為内地游客打卡的熱門景點，其中位於半山的麥當勞道更成為朝聖熱門地，由於麥當勞道沒有麥當勞餐廳，更有游客穿上麥當勞元素的衣服，帶上麥當勞外賣前往打卡。

登上小紅書上輸入「麥當勞道」4個字搜尋，發現大量内地游客在麥當勞道打卡的照片，有的穿上印有麥當勞元素的衣服，有的拿麥當勞紙袋外賣，不同的打卡pose應有盡有。除了打卡照外，内地游客還在小紅書上貼心提醒，麥當勞道並沒有麥當勞餐廳，以及從金鐘或者中環前往麥當勞道的交通攻略。

不少香港網民對麥當勞道成打卡熱點感到錯愕，直指是否吃飽飯沒有事情可做，才會想到前往麥當勞道打卡。事實上，麥當勞道（英語：MacDonnell Road，舊稱麥當奴道，於1957年改名），是以第六任香港總督麥當奴命名，跟美式快餐店麥當勞無關，而此街道亦沒有該快餐店。

不過，有内地網民則在小紅書上反擊香港網民的言論，指去麥當勞道打卡既沒有影響別人，也沒有亂丟垃圾破壞環境，不明白為何被嘲諷，

每個地方都會有一些本地人覺得有什麽可去的，但外地遊客覺得還蠻有意思的的地方。

拆解麥當勞道成朝聖點之謎

至於麥當勞道為何會成為内地游客打卡熱點，綜合不少内地網民的分享，原來是與本港歌手陳奕迅與軟硬天師，在演唱會上將歌曲《夕陽無限好》改為《麥當勞無限好》有關，其中一句歌詞是「麥當勞道點解無麥當勞，真係fantastic」，引起内地網民對麥當勞道的興趣。

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責任編輯：陳珈希