【學校合併】救世軍東區兩小學證實申請合併　校方稱與零班信無關料最快明年落實

▲ 救世軍中原慈善基金學校計劃合併。（右一）校長鄧世豪。（黃建輝攝）

本港出生率及學生數目持續下降，為配合社區需求及資源調配，港島東區救世軍轄下2間小學已主動向教育局申請合併，包括位於柴灣的救世軍中原慈善基金學校，以及位於杏花邨的救世軍韋理夫人紀念學校，校方指現處於接洽階段，正等候教育局審批，並未有交代合併詳情及落實年份。

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救世軍中原慈善基金學校校長鄧世豪今（5日）指，兩校合併與收生不足及「0班信」無關，並解釋區內人口及適齡學童人數下跌，形容辦學團體的有關決定為「展望將來」。校牧兼校董蔡沚妡補充，兩校合併並非單一考慮收生人數，需定期審視生源、出生率及配套等因素。

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鄧世豪強調，校方會以學生學習情況及適應問題為大前提作安排，將影響減至最低，並指目前正等候教育局批核申請，亦正商討搬遷校舍及師生過渡安排，但未有定案，日後會再公布詳情及細則。不過他預料不會於下學年合併，意指最快會於來年落實。蔡沚妡亦表示，需考慮另一間學校的情況，包括學生水平及老師銜接問題。

四年級生湛同學表示，學校並未提及將與另一間學校合拼，但他稱「都讀了四年」，因此希望能夠留在原校繼續就讀。其外婆亦指，孫子已經習慣現就讀的學校，擔心他轉校後會感到不適應。而合併後校舍有機會搬到杏花邨，她亦指現居於小西灣，因不放心孫子自行回校，每日都會陪同他上學，故希望留在原址。

教育局長蔡若蓮就此表示，需視乎實際可行性，包括師生人數，決定學校能否促成合併，稱「方案於哪一年啟動會有所影響」，亦指辦學團體需考慮校舍容量及教師團隊處理方案；她期望集中資源以提高教育質素，強調局方會為不希望在新校升學的學生提供支援，幫助他們在原區找尋合適的學校。

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記者：梁凱婷