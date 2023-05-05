【腫瘤破裂】男子按摩後腹悶不適　求醫驚揭患肝癌腫瘤破裂

按摩除了可以舒緩疲勞，原來還能讓人發現疾病！台灣有醫生分享病例，指一名男病患因感到疲倦所以去按摩，按完之後右上腹卻異常地感到悶痛。他原以為是按摩師使力不當導致骨折，但前往醫院檢查後骨頭並未受傷，之後照超聲波，才得知自己患上肝癌，並赫然發現肝臟有一個5至6厘米大小的腫瘤，自發性破裂。

台灣新光醫院家醫科醫生柳朋馳在節目《健康2.0》上分享肝臟相關知識，他指出人的肝臟出現問題時，大多沒有任何跡象。通常罹患肝癌，又發現症狀時，病情已非常嚴重，而部分患者的腫瘤較大，更有可能會出現自發性破裂的情況。

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至於肝臟腫瘤為何會自發性破裂？柳朋馳解釋指，當肝臟腫瘤的血管異常增生時，這些再生血管的保護效果其實並不理想；這時候的腫瘤若因為腹壓增加而破裂，又甚或會無緣無故破掉，便會出現右上腹突然悶痛的狀況。他又表示，肝癌越靠近肝臟表面的時候，會把肝包膜撐上去、產生疼痛的感覺，但有些人會以為是肌肉疼痛。當受到外力撞傷時，靠近肝臟表面的癌症就可能會破掉。

柳朋馳提到一宗肝臟腫瘤破裂的病例，指一名男病人早前因為感到疲倦所以去按摩，但按完之後右上腹感到悶痛，原本以為是按摩師用力過猛，導致內傷骨折，但前往醫院急症室照X光後卻發現骨頭安好無恙。醫生隨後替他照超聲波，發現其肝臟一個約5至6厘米的腫瘤自發性破裂，導致內出血。然而病人在此之前完全沒感覺，亦沒有任何不適，因此柳朋馳認為這次是按摩師幫助病患發現肝癌。

不明肚痛勿掉以輕心

同場的台灣外科醫生江坤俊則補充指，肝癌的血管相對不成熟，因此較容易破裂出血。如果腫瘤在肝臟內破裂流血，裡面會脹大，進而刺激到外面的包膜，出現悶痛的情況。但如果腫瘤位置較為表淺，且直接破開的話，便會導致整個肚子都是流出來的血，從而令病人感到劇痛。他解釋，血液對腹膜而言是非常大的刺激，因此呼籲大眾在不明原因肚子痛時，不要故作鎮定以為只是腸胃發炎，其實亦有可能是肝癌破裂。

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責任編輯：羅嘉欣