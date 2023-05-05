【管理費】消委會主席：大廈公契難以修改　要業主額外供款作維修基金非易事

▲ （陳永康攝）

消委會發表物業管理費研究報告，提出多項建議，包括降低修改大廈公契機制的門檻至75%。消委會主席陳錦榮今（5日）接受電台訪問時指，現時如要修改由發展商訂立的大廈公契，需全體業主贊成，令公契靈活性大減。有關做法是否實際，社會可理性討論。

他舉例指，有老牌屋邨公契訂明，如要開會討論物業管理事宜，商戶和住戶都需出席才能做決定。但因商戶不出席，令會議無法達成決定。

研究報告中亦建議，為樓宇設立工程基金，並立法規定全體業主須定期供款。陳錦榮承認，要業主達成共識，說服他們每月作額外供款，絕非易事。他又指，報告中的建議只是其中一種模式，或未能符合所有情況。樓齡高低、戶數多少都會影響到業主要攤分多少金額。

對於基金應儲多少錢？陳錦榮表示，最好是能找專業人士去預計10年後所需維修保養的費用。以此為基準，再考慮戶數多少等因素，得出較有科學根據的預算。

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記者：李梓𨭎