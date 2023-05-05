【中年好聲音】冠軍周吉佩入行三大起跌　爆老婆由冷淡轉支持真相

▲ 吉吉日前接受無綫娛樂新聞台主持許文軒《Star Talk》專訪。

《中年好聲音》總冠軍周吉佩（吉吉）日前接受無綫娛樂新聞台主持許文軒（Edmond）《Star Talk》專訪，暢談獲奬後的感受及展望，吉吉又大談他入演藝圈的高低起跌及如何走出情緒低谷，期間談到太太黃彥欣，他大爆對方初期對他參選零反應到轉軚強烈支持的真相。

吉吉坦言比賽初期太太對他參選態度冷淡，不但沒有親臨錄影廠支持，甚至他出門參賽也是零反應。直到吉吉得到「復活」機會，阿欣才由冷淡轉為支持，不但對吉吉噓寒問暖，更落手落腳為老公揀選出賽歌。

主持Edmond笑問吉吉太太是否「口不對心」類型、明明支持卻扮作冷淡時，吉吉竟反應很大斷言：「你唔使幫佢講好說話啦，佢係直到覺得原來仲有人欣賞我，態度先180度轉變。」

▲ 吉吉與太太黃彥欣育有一子女，他大爆太太初期對他參選零反應到強烈支持的真相。

入行經歷三次低潮

吉吉的音樂路一路走來不易，曾經歷三起三跌。21歲那年，吉吉因在電視台舉行的歌唱比賽中獲得亞軍投身演藝圈，可惜因未做好當藝人的心理準備，出了一隻碟便和公司結束合作關係，他形容當時是「人生第一次夢醒」。

之後吉吉與之前夾開的音樂發燒友組成樂隊sp＇ACE，於2015年獲唱片公司賞識簽約，並於2019年旺角麥花臣球場開演唱會。

可惜sp’ACE最終因意見不合解散，令吉吉再度陷入低潮，心身亦先後出現問題：「有日我企喺窗邊，望望吓覺得自己人生咩都失敗，做乜都唔順，我問自己仲堅持嚟做乜，嗰吓有少少想就咁算、又有一日我臨瞓前突然（覺得）好似有個人用手壓住我個心咁，唔係好唞到氣。」

▲ 年紀輕輕就入行，吉吉話當時仲未有心理準備做藝人。

點名感謝黎瑞恩

幸好吉吉及時意識到自己情緒出現問題，並靠家人的支持及陪伴走出陰霾。

第三個低潮，是吉吉自獲得《中年》總冠軍後，一直備受爆冷傳聞困擾，他坦言曾因而影響自信甚至失眠，但最終克服了心魔，立定決心把現在做好︰「以前初出道好天真，覺得25歲要有自己嘅演唱會，當年我得21歲，又諗住幾時要買到樓。依家我冇諗咁遠，都唔會諗仲有冇人鍾意自己，而係先做好表演，腳踏實地先。」

吉吉強調「吉士粉」是鞭策他的最大動力，並感謝粉絲沿路上的踴躍支持。另外吉吉還點名感謝了黎瑞恩：「佢成日教我哋好多嘢，教我哋做人要謙虛同埋要準時，又畀機會sp’ACE喺紅館唱咗一隻我哋自己嘅歌，我諗我人生再冇可能有呢啲機會。」

▲ 吉吉點名感謝黎瑞恩教導、支持及提攜。

細數三大學習對象

Edmond要求吉吉細數《中年好聲音》三位值得學習對象，吉吉則最佩服吳大強（Bill哥哥）、龍婷及支嚳儀（Venus）。談到年屆71歲的Bill哥哥，吉吉大讚他精力旺盛︰「佢好有風采好瀟灑，有時我哋綵排到凌晨一、兩點，我行埋去問佢攰唔攰，佢次次都話：『攰咩？』真犀利，有時我哋喺度休息，佢就去咗電視城四圍行，嗰次肥媽演唱會，佢又係四圍行。」

至於龍婷，吉吉最欣賞對方有自信、有想法及了解自己；而Venus的正向思想最令吉吉欣賞︰「佢面對唔好嘅評語都可以好從容，佢畀人話對眼生得好埋，仲特登影張相擺出嚟笑番自己，我好佩服佢EQ，佢成日話：『我哋做生意經歷唔少風浪，呢啲冇乜嘢』。」

▲ 吉吉揭臨時變陣唱《跳舞街》，是想搏盡讓自己無悔。

轉唱《跳舞街》求突破

之後吉吉再談及認識了十多年、大家一起成長的好友曹敏寶，吉吉指二人從開始到現在都是打打鬧鬧地相處，並笑指除了在《中年》獲獎一刻，寶寶於吉吉當年的婚禮也有哭，有時甚至比吉吉太太哭得還多。

談到決賽當晚的快歌環節，吉吉透露原本並非選唱《跳舞街》：「本身我係好理所當然諗咗要彈電結他，第一隻諗係《紅色跑車》，後來唔揀係我問自己，點解個個最後1 round都有突破而我要咁safe？我覺得我要試一啲完全未試過嘅嘢，先對自己有完整交代，所以我同製作組講要搏盡無悔，唔得我都要試。」

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