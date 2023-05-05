【購物陷阱】銅鑼灣藥房疑斤變兩劏客　內地夫婦買藥粉被劏$7600

▲ 銅鑼灣藥房疑似劏客，內地夫婦買藥粉被劏$7600。

隨著通關後，多了內地旅客來港購物，當中也有遊客分享不快經歷。一名遼寧來港的女遊客，日前就在小紅書接連發文，指與丈夫到銅鑼灣一間藥房購買中藥，聲稱獲店員告知中藥的售價是120元一斤。但其後用電子支付時，卻發現價格為7,600元，疑似陷入「藥粉騙局」，最後事主報警處理事件。

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內地一名女遊客上周二（25/4）在小紅書發文，表示自己首次來港，與老公在銅鑼灣一間藥房買藥。當時正值晚上，店內有3名男職員。女事主與其丈夫觀察一輪店鋪情形，又跟職員交談一番，詢問藥物價格。然後店員就指事主的「老公濕氣重」，可為他開藥方調理一下。女事主憶述當時情形：

說是送他藥方，就開始用我的結賬小票寫藥方，當時第一個左面的小票是我老公用支付寶信用卡結賬的，當時還需要填寫支付密碼，後來對方寫完藥方就說他們也有中藥賣，藥材很好，店員就帶我老公去中藥櫃檯了。

女事主指，自己當時和另一個店員在常規藥櫃檯，而事主老公就和另一個店員，在中藥櫃檯開中藥，當時他們聽到藥材價格「說是120元」，又指「店員說話很快」：

我們最初都以為120元一斤，後來對方說多開點帶回去，聲音比較大讓我聽到了，我就說少開點試試看別再加藥材了。

此時，女事主憶述「我面前的店員突然走到中藥櫃檯那邊迅速磨成粉末，我也跟著過去了，另一個馬上把粉末混合到一起裝到盒子裡，並說送我三盒面膜」。女事主不虞有詐，心想「買多少錢的東西，他居然要送我三盒」，之後女事主才得知結帳金額為7,600元。

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女事主其後與老公前往報警。警員向事主表示，店員未有具體講清楚，香港的計算單位「錢」與內地「兩」的分別及收費標準，屬於違法行為；並表示消費者可以保留票據及圖片，上傳海關網站投訴，尋求海關總署幫助，而海關調查屬實會處罰商家，但不會去幫消費者協調及退錢。而如果藥房翌日仍拒絕處方正規發票，此時就由警察處理。

女事主與其老公從警局離開時，已是凌晨1時多。第二天，夫婦倆在藥房再與店員交涉，要求全數退款，而對方最終也退還全額現金。事主在文末呼籲，「姐妹們我發出來就是希望更多的人不要再被騙了，我的力量有限，看到的人真的去香港買藥要謹慎！」

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銅鑼灣天價藥並非首次發生

銅鑼灣天價藥粉風波並非首次發生。今年2月，有內地遊客在小紅書上發文，稱被銅鑼灣東角道一間藥店游說購買中藥，店員快速磨成粉末，付款時才驚覺120錢的藥粉，竟索價近11萬元，經交涉後僅獲退款2萬元。事主其後報警並聯絡香港海關跟進，事情最終獲得解決。

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責任編輯：羅嘉欣