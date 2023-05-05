【獅子開大口】未來外母收15萬禮金再搲76萬首期　40歲準新郎︰這婚不結了

▲ 一名40歲台男有樓有車，打算與拍拖3年女友結婚，怎知未來外母獅子開大口。

結婚本來是開心事，但準新郎遇到「賣女」外母，隨時嚇怕！台灣一名家境不錯的40歲男子，正打算跟拍拖3年的女友拉埋天窗，於是日前帶同父母到女家拜訪提親，豈料未來外母一開口就要60萬台幣（約15萬港元）禮金，而且婚禮所有支出都要男家負責，食髓知味的未來外母見準女婿答允後，竟再搲300萬台幣（約76萬港元）首期，男子不甘被對方敲詐，當場決絕說︰「這婚不結了！」。

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該名台灣40歲男子， 早前在Dcard討論區發帖，主題是「提親被女友爸媽敲竹槓」，他自稱經濟條件不錯，年薪超過100萬台幣（約25.6萬港元），目前有一個供斷的物業和一輛車，人到40歲有樓有車，便打算與拍拖3年的女友結婚。日前，他帶同父母到女家拜訪提親，豈料未來外母一開口就要60萬台幣（約15萬港元）禮金，而且婚禮所有支出都要男家負責，

以我們家的能力這點錢不算什麼，之後女友的媽媽居然獅子大開口，要3百萬台幣（約76萬港元），說她們家要買房子要我們幫忙出頭期款。

當機立斷不結婚

正當男子的父母快被未來外母說服時，男子終於忍唔住，當場就提出「這婚不結了！」，並拉著父母準備離開。而未來外母見事敗頓時跳掣，她先指未來都是一家人這點錢也要計較什麼的，再跑到門口開始亂罵說，男子浪費她女兒的青春。

確實，對我們家來說這筆錢真的不是什麼大數目。但，憑什麼？

男子續指，女友有個弟弟，以前做車手，但出獄後整天遊手好閒，前前後後女友也跟他借了不少錢給弟弟，她媽媽則是一天到晚換男友，全都是一些怪怪的叔叔。唯一正常是他的女友，她上班又很顧家，但因為是非不分，每當提及到她的家人，她都不理性將家人的一切覺得是合理的，令男子覺得女友也不太正常。

我累了，40歲沒個伴或許很寂寞沒錯，但如果帶了一個禍水回家我爸、媽晚年會更辛苦吧。

網民︰嫁女還是賣女

帖文一出，即掀起熱議，不少網民懷疑她們是詐騙集團，「你確定她們不是什麼詐騙黨嗎？」、「女權敲詐之術」、「到底是在嫁女兒還是賣女兒」、「差點娶了一群吸血鬼回家」。有網民讚樓主未有被愛情沖昏頭，「你的決定是正確的！飯可以亂吃，婚不能亂結，否則痛苦的會是後半輩子」、「你很好沒昏了頭，對方家人吃相也太難看」。

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責任編輯︰王明芳