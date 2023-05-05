【母乳過量】新手媽好心為姪仔提供過剩母乳　阿嫂拒收冷凍包要求埋身餵哺

▲ 外國一名新手媽媽好心為姪仔提供冷凍母乳，卻被大嫂要求直接埋身餵哺其兒子。（iStock圖片）

每個媽媽的母乳量不一，外國一名新手媽媽的奶量大，願意把過剩母乳的提供給奶量不足的大嫂，以餵哺同樣新生的姪兒，沒料到嫂子竟要求她埋身餵哺姪兒，她感到不妥而拒絕，卻遭嫂子反斥她自私，令事主忍不住向網民訴苦。

該名新手媽媽在外國討論區「Reddit」發帖文稱，自己育有3個月大BB，即使BB每2小時喝一次母乳，但她的奶量仍然非常多，因為她平時會將過剩的母乳冷藏，或用來幫BB沖母乳浴。

最近其大嫂也誕下一名孩子，但她的奶量不足，需根據醫生建議飲用配方奶，而BB還有吐奶情況，令大哥一家深受困擾。好心的事主向大嫂主動提出，可以為姪兒提供自己的母乳。

我主動說願意提供母乳，大嫂也樂意接受，因為誰也不想看到孩子捱餓。

最新影片推介︰

大嫂堅持︰埋身餵哺才是最好

不過，當事主帶著幾袋冷凍母乳去到大嫂家時，卻遭到大嫂拒絕，更向她提出直接埋身餵哺其兒子， 「她堅持只有親自餵哺的母乳才是最好的。」

事主理解埋身餵是最好的，但她不能接受要埋身親餵別人的孩子，「這讓我感到不舒服」，她向大嫂子解釋只願意提供冷凍母乳，甚至當場泵奶也可，但遭大嫂斥責她為人自私，不願意幫助她和BB，令她感到錯愕。

網民質疑︰每幾個鐘上門餵？

網民見狀紛紛留言支持事主，直指冷凍母乳只要有適當保存，營養不會流失，一定比配方奶好。網民認為大嫂的想法才是自私，BB每隔數小時就要飲奶，難道她要不斷出入大哥大嫂的家？點擊圖即睇網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另有網民認為大嫂可能患有產後抑鬱，建議她先諮詢母乳顧問，以幫助自己生產母乳。事主其後補充，哥哥得悉妻子的行為後，馬上向她道歉，並表示樂意接受冷凍母乳，事主也不計前嫌，把冷凍母乳交給哥哥。大嫂之後也哭著道歉，並決定尋求母乳顧問幫忙。

有關母乳儲存及解凍方法，詳見【下一頁】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳