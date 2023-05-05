【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠一覽　焦點：固力果產品買1送1

▲ 惠康萬寧7-11本周優惠一覽，焦點有固力果產品買1送1。（惠康提供）

惠康、萬寧及7-Eleven本周繼續推出多項優惠，焦點有可樂/玉泉/芬達各款8罐裝汽水，$60/2盒、固力果等超過78件產品買1送1；灣仔碼頭各款水餃/煎餃9-10件裝，$55/4包。萬寧多款個人護理及頭髮護理產品亦正進行優惠。

惠康優惠：

惠康78周年，繼續惠你慳，鮮至好！（優惠期： 5/5/2023 - 11/5/2023）

可樂/玉泉/芬達各款8罐裝汽水，$60/2盒

維達4D衛生紙10卷裝，$62/2條

固力果及超過78件產品買1送1

最新影片推介

敢玩「鮮」至FUN 人人有獎 Fresh 住送上大抽獎

凡於惠康消費滿$50，即可參加敢玩「鮮」至FUN 人人有獎 Fresh 住送上大抽獎，即玩即獎。贏取1分鐘任掃新鮮食品、人氣小家電及超過7,000份獎品。購買以下產品可享多一次抽獎機會。（優惠期： 5/5/2023 - 11/5/2023）

灣仔碼頭各款水餃/煎餃9-10件裝，$55/4包，yuu會員加$10即可換購第5包

藍冰4罐大罐裝啤酒，$40/2盒

總統牌各款片裝芝士，$65/3包

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萬寧優惠：（優惠期：5/5/2023 - 11/5/2023）

多款個人護理、及頭髮護理產品等現正進行多重優惠。

（出位價）瑞一寶初乳牛奶粉 $189/件，買3件即減$30，平均每件$179 （只適用於2023年5月5日）

個人護理產品買3件滿$99送韓國三養牛骨白湯麵5包裝

指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$99送$16供應商現金券1張，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝

舒適達專業抗敏護齦單支裝牙膏 $43.9/件，買4件送Godiva $50現金券1張，買滿$149送詩樂氏洗衣機清潔劑1袋裝2件

DERMACEPT膠原煥顏美肌飲10支裝買4送2，買4件再送$40供應商現金券1張

指定高潔絲/護舒寶產品買2送1

指定沐浴產品買第2件半價

指定止汗香體產品買第2件半價

指定萬寧美妝工具產品75折

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7-Eleven優惠：

【$13／件】易極無糖薄荷糖30-34克（各款）（優惠期：3/5/2023 – 9/5/2023）

【$7／罐】喜力啤酒500毫升大罐裝 （優惠期：3/5/2023 – 9/5/2023）

【$8.5／支】道地極品解緑茶／纖解茶／解茶／解烏龍茶／烏龍茶無糖／麥茶500毫升膠樽裝 （優惠期：3/5/2023 – 9/5/2023）

【$66／10件】維記甜筒／雪米糍 （各款） ／咖啡／鮮牛奶／豆腐雪糕杯 （優惠期：5/5/2023 – 9/5/2023）

【$60／5件】DREYER'S REAL DELIGHT 燕麥乳酪條／雜果冰條／大豆製冰凍甜點／大豆製雪條 （各款） （優惠期：5/5/2023 – 9/5/2023）

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責任編輯：陳麗娜