  • 30°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 13:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠一覽　焦點：固力果產品買1送1

社會 11:59 2023/05/05

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

惠康萬寧7-11本周優惠一覽，焦點有固力果產品買1送1。（惠康提供）

惠康、萬寧及7-Eleven本周繼續推出多項優惠，焦點有可樂/玉泉/芬達各款8罐裝汽水，$60/2盒、固力果等超過78件產品買1送1；灣仔碼頭各款水餃/煎餃9-10件裝，$55/4包。萬寧多款個人護理及頭髮護理產品亦正進行優惠。

惠康優惠：

惠康78周年，繼續惠你慳，鮮至好！（優惠期： 5/5/2023 - 11/5/2023）

  • 可樂/玉泉/芬達各款8罐裝汽水，$60/2盒
  • 維達4D衛生紙10卷裝，$62/2條
  • 固力果及超過78件產品買1送1

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】原位經痛VS朱古力瘤　醫生揭子宮內膜異位3種病徵

敢玩「鮮」至FUN　人人有獎 Fresh 住送上大抽獎

凡於惠康消費滿$50，即可參加敢玩「鮮」至FUN  人人有獎 Fresh 住送上大抽獎，即玩即獎。贏取1分鐘任掃新鮮食品、人氣小家電及超過7,000份獎品。購買以下產品可享多一次抽獎機會。（優惠期： 5/5/2023 - 11/5/2023）

  • 灣仔碼頭各款水餃/煎餃9-10件裝，$55/4包，yuu會員加$10即可換購第5包
  • 藍冰4罐大罐裝啤酒，$40/2盒
  • 總統牌各款片裝芝士，$65/3包

點擊下圖即看最新優惠：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

萬寧優惠：（優惠期：5/5/2023 - 11/5/2023）

多款個人護理、及頭髮護理產品等現正進行多重優惠。

  • （出位價）瑞一寶初乳牛奶粉 $189/件，買3件即減$30，平均每件$179 （只適用於2023年5月5日）
  • 個人護理產品買3件滿$99送韓國三養牛骨白湯麵5包裝
  • 指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$99送$16供應商現金券1張，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝
  • 舒適達專業抗敏護齦單支裝牙膏 $43.9/件，買4件送Godiva $50現金券1張，買滿$149送詩樂氏洗衣機清潔劑1袋裝2件
  • DERMACEPT膠原煥顏美肌飲10支裝買4送2，買4件再送$40供應商現金券1張
  • 指定高潔絲/護舒寶產品買2送1
  • 指定沐浴產品買第2件半價
  • 指定止汗香體產品買第2件半價
  • 指定萬寧美妝工具產品75折

點擊下圖即看最新優惠：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

7-Eleven優惠：

  • 【$13／件】易極無糖薄荷糖30-34克（各款）（優惠期：3/5/2023 – 9/5/2023）
  • 【$7／罐】喜力啤酒500毫升大罐裝 （優惠期：3/5/2023 – 9/5/2023）
  • 【$8.5／支】道地極品解緑茶／纖解茶／解茶／解烏龍茶／烏龍茶無糖／麥茶500毫升膠樽裝 （優惠期：3/5/2023 – 9/5/2023）
  • 【$66／10件】維記甜筒／雪米糍 （各款） ／咖啡／鮮牛奶／豆腐雪糕杯 （優惠期：5/5/2023 – 9/5/2023）
  • 【$60／5件】DREYER'S REAL DELIGHT 燕麥乳酪條／雜果冰條／大豆製冰凍甜點／大豆製雪條 （各款） （優惠期：5/5/2023 – 9/5/2023）

點擊下圖即看最新優惠：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【著數優惠】Marz23演唱會推獨家福利　送出免費台北機票+入場門票
10:14 2023/05/03
【著數優惠】Marz23演唱會推獨家福利　送出免費台北機票+入場門票
【母親節2023】母親節晚市自助餐早鳥優惠 黃金海岸+悅來+帝京+灣景國際著數一覽【內附連結】
15:02 2023/05/03
【母親節2023】母親節晚市自助餐早鳥優惠 黃金海岸+悅來+帝京+灣景國際著數一覽【內附連結】
【飲食速報】戶戶送 X PizzaExpress獨家限定共饗套餐　$488歎Pizza主菜小食+送$100優惠
12:54 2023/05/04
【飲食速報】戶戶送 X PizzaExpress獨家限定共饗套餐　$488歎Pizza主菜小食+送$100優惠

你可能感興趣

【著數優惠】Marz23演唱會推獨家福利　送出免費台北機票+入場門票
10:14 2023/05/03
【著數優惠】Marz23演唱會推獨家福利　送出免費台北機票+入場門票
【母親節2023】母親節晚市自助餐早鳥優惠 黃金海岸+悅來+帝京+灣景國際著數一覽【內附連結】
15:02 2023/05/03
【母親節2023】母親節晚市自助餐早鳥優惠 黃金海岸+悅來+帝京+灣景國際著數一覽【內附連結】
【飲食速報】戶戶送 X PizzaExpress獨家限定共饗套餐　$488歎Pizza主菜小食+送$100優惠
12:54 2023/05/04
【飲食速報】戶戶送 X PizzaExpress獨家限定共饗套餐　$488歎Pizza主菜小食+送$100優惠
家具 餐廳情報 家品 食用安全 食譜 著數優惠 美食 美容 芝士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
【攝理教】方力申女友難找工作原因曝光　小方預告或與女友結伴行善
10:07 2023/05/04
【攝理教】方力申女友難找工作原因曝光　小方預告或與女友結伴行善
【校園偷竊】屯門一中學失竊嚴重子女被同學慣犯偷手機　家長怒發「通緝令」重酬1萬捉賊
12:07 2023/05/04
【校園偷竊】屯門一中學失竊嚴重子女被同學慣犯偷手機　家長怒發「通緝令」重酬1萬捉賊