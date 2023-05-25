晚期照顧艱難 老伴身心俱疲　促訂紓緩治療及安寧照護政策

香港近年不時發生因長期照顧而發生的不幸事件，前年一名電工不忍患有末期肺癌的妻子在醫院獨自離世，在獲其同意下燒炭殺死妻子，並在臨離開房前吻死者的額頭道別，夫妻的痛苦可想而知，該男子去年獲法庭輕判感化一年。

照顧者的悲歌折射本港晚期照顧系統的不足，在急劇增加的長者人口和眾多的重症患者下，要做到善生善別談何容易？

面對死亡 何以「好死」？

現年65歲的湯婆婆（化名）為雙老家庭，丈夫患上肺癌3年間，一直擔任照顧者的角色，身心受壓令她的抑鬱症亦愈來愈嚴重，需要定時看醫生食藥。丈夫由2019年診症患癌到2021年離世的時間，湯婆婆一直陪伴在側，照顧丈夫的起居飲食和陪診護理，直到死亡一刻。湯婆婆坦言，人死得舒服才是最重要：「即係人哋話中國人都話要好死呀嘛，即係舒服地去，好過佢瞓床，瞓到又生瘡。」

▲ 若晚期照顧系統得以完善發展，湯婆婆也希望安排自己的晚期照顧計劃及預設醫療指示，減輕子女負擔。

湯婆婆丈夫化療期間嚴重不適，令脾氣更加暴躁，二人雙雙受罪。湯婆婆曾向醫生查詢能否採用免疫治療以紓緩化療的不適，惟當時免疫治療需要自費，關愛基金尚未推行至該項目，想丈夫臨終前獲得紓緩治療，湯婆婆無從入手。

丈夫臨終前病情惡化被送入院，並在具自主意識下自行簽署「預設醫療指示」，選擇在生命危急時不作入侵性的搶救。湯婆婆認為要做到「好生好死」，除了在生時可以得到合適的醫療及紓緩治療外，患者在臨終前能為自己作出的醫療指示，也有助患者及照顧者一家走完人生路途。

▲ 晚期照顧如何做到善生善別？

公眾對晚期照顧認識不深

香港老年學會會長、養和醫院老人科名譽顧問醫生梁萬福認為，社會大眾普遍對晚期照顧系統認識不深，因此長者或嚴重疾病患者在面對死亡時，往往未有作出自主安排，加上晚期照顧系統在香港仍在發展階段，照顧者不知何從入手照顧，令病患和照顧者在處理臨終安排時，均身心疲累、心理負擔極大。

晚期照顧系統中主要分為兩大類，包括「預設照顧計劃」（ACP）及「預設醫療指示」（AD）。 梁醫生表示，公眾對晚期照顧系統中的紓緩治療較為認識，而現時主要由公立醫院各個專科中的紓緩治療團隊提供服務，去處理各種慢性疾病的晚期個案，服務零散。加上公院現時只得數多張紓緩病床，根本不足以應付香港每年約5萬多個的死亡個案，他指香港須要加快腳步完善晚期照顧系統。

「預設醫療指示」立法

以湯婆婆的個案而言，她期望丈夫在世時可獲得紓緩治療外，亦希望獲得更多對照顧者的支援，或患者在離在家的服務。

社企「毋忘愛」提供在家離世服務，主席范寧醫生指，要推廣安離在家，需要立法推動「預設醫療指示」，帶動公眾關注晚期照顧系統，同時亦保障業界。范寧補充說：「『醫院—屋企—醫院』是一個令人疲乏的生態，要改善這問題，首先要解決現時醫社欠缺溝通的問題，才能開始發展晚期照顧系統。」

▲ 人生四道： 道謝、道歉、道愛、道別

須系統地推行不同服務策略

要打開醫社溝通大門，社聯項目總監何俊傑指必須要具層次及系統地進行，才能訂下不同服務的策略。政府應該制定全面的紓緩治療及安寧照護服務政策，從政策着手再滲入社區：包括建立18區紓緩治療及安寧服務隊及資源中心、多級制的預設照顧計劃、加強現有社區照顧服務、設立安寧照護基金等等，以滿足不斷增加的紓緩治療及安寧照護服務需求。

要做到「好生好死」並不容易，在推動政府政策時，亦要利用社區的資源與活力，提供志願服務及支援，為有需要的人士提供更好的照顧，才可真正做到善生、善別。

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（特約）