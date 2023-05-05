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【親子好去處】現崇山商場夏日海洋世界　環保藝術工作坊DIY療癒海洋瓶

休閒消費 12:36 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

現崇山商場在暑期推出多個好玩又富有教育意義的「環保 x 藝術」工作坊。(商場提供)

為喚醒公眾對海洋生態及環境保育的關注，黃大仙現崇山商場將於5月至8月期間，化身成「夏日海洋世界」，為一家大細提供一站式的多元學習玩樂體驗，一同展開一個好玩又富有教育意義的「環保 x 藝術」之旅！

商場將與環保藝術家彭淑儀（Agnes）合作，為父母及小朋友提供連串海洋環保藝術主題活動，Agnes自小喜愛大自然，一直致力於推廣環保藝術和創意教育，善於利用生活資源創作出獨具特色的藝術品。 

是次展覽及工作坊包括以家居廢棄物變身而成的海洋主題環保裝置、綠惜創意工作坊蔬果網書簽及彩色珊瑚礁、療癒海洋瓶工作坊等，以提升大人及小孩的環保意識。

綠惜創意工作坊之蔬果網書籤
色彩繽紛的蔬果網除了可以保護蔬果之外，還有好多用處。一齊跟Miss Agnes 利用蔬果網做岀原創蔬果網書籤。參加者還可以隨意加上個人風格，發揮創意，創造出自己喜愛的作品。
日期：6月17日及6月25日
時間：2pm – 4pm (每節45分鐘，共2節) 
名額：每日16

療癒海洋瓶工作坊
帶來自己收集的廢棄玻璃瓶，加入貝殼、小魚等裝飾，製作出心中所想的海洋世界。
日期：5月20日及7月23日
時間：2pm – 4pm (每節45分鐘，共2節) 
名額：16

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綠惜創意工作坊 之彩色珊瑚礁
利用日常生活不顯眼的廢棄物如雞蛋紙盒，蔬果托盤及蔬果網等，善用它們的顏色及形態製造出色彩繽紛的珊瑚礁和魚仔，令小朋友更加珍惜海洋生態。
日期：8月12日及8月20日
時間：2pm – 4pm (每節45分鐘，共2節) 
名額：16

報名費用$50（上載現崇山商場教育商戶之三個月內有效單據，即可以半價參加）
參加者於活動當天於商場餐飲商戶以電子消費滿$100或以上，出示即日單據連同對應之電子貨幣付款存根，即可獲贈$20餐飲優惠券兩張。

海洋主題環保裝置
以日常家居廢棄物創作出不同形態及色彩繽紛的珊瑚礁，期望用藝術來喚醒市民對環境保育及海洋生態問題的關注，一家大細可以在裝置前盡情打卡留倩影。
日期：5月5日至8月27日
地點：現崇山商場1/F平台

記者：李越樺

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