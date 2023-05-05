【洪欣離婚】張丹峰婚變後首度現身社交網　網民：有點太囂張了

▲ 張丹峰似乎未受婚變影響心情？

在5月1日，現年52歲的洪欣在凌晨夜3時突然在個人社交平台宣布「我和張丹峰不再是夫妻關係」，結束14年婚姻。

洪欣的帖文在發布後火速刪除，之後又再發。至於張丹峰也發文寫道：「對，不過了」並附上３個哭的表情符號。

二人的婚變風波震驚網民，直至昨日（5月4日）傍晚，「男主角」張丹峰終於再次現身社交網，其神情也成為網民的討論焦點！

【洪欣離婚】與張丹峰關係有新進展？ 「小三」畢瀅指與對方有聯絡「代澄清」一點

張丹峰輕鬆食燒烤

張丹峰在抖音上載一條16秒的短片，並留言：「烤全羊就要外酥裏嫩 #五四青年節快樂 #星引力計劃」。

片中的張丹峰身穿黑Tee、波褲、拖鞋，並與朋友一同在花園中品嚐碳燒全羊，片中的他是神情輕輕鬆，兼且笑容滿面，更豎起大拇指、向鏡頭舉杯，似乎未受婚變影響心情，實行好好享受生活！

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張丹峰遭網民狠批

張丹峰現身社交網，網民也湧至留言區談論張丹峰與洪欣的婚變風波，至今獲6800多則留言，「這是離婚了就吃烤全羊慶祝慶祝？」、「真的是人不要臉，天下無敵」、「還是第一次見有人離婚之後這麼開心的」、「如果是真的，這表情這動態，有點太囂張了」、「蔡少芬說的沒錯，這個人壞壞的」、「沒有洪欣，那來有你的今天，好好想想吧，別忘了初心」。

又有網民提起疑似「小三」兼張丹峰前經理人畢瀅，網民寫道：「就算離了也不會娶畢瀅吧」、「畢瀅呢？」、「這是回北京找畢瀅了嗎？」、「畢瀅給你拍的」。

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