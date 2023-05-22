Aveeno益生元燕麥沐浴露　保護肌膚屏障　一步解決紅、痕、乾問題  

踏入轉季天氣，不少人的肌膚容易出現敏感、乾燥、泛紅的情況，可能會選擇塗抹保濕乳液，甚至求醫。但引致肌膚敏感的罪魁禍首可能是選用了不合適的沐浴露。想要解決問題，令失衡的肌膚屏障回復平衡就是其中一個好方法。

皮膚問題根源 肌膚微生物群失衡

我們的皮膚擁有一層由數十億共存的益菌和害菌組成的微生態，有助預防肌膚不適。這一層肌膚屏障有助保持肌膚平衡，如果受到環境變化、過度清潔等問題影響，會令肌膚微生態失衡，容易引起各種肌膚問題，如乾燥、痕癢和皮膚泛紅。

想要令肌膚微生物態回復健康平衡的狀態，可以為肌膚加入益菌的食物——益生元，為益菌提供養分，令益菌增加，抑制壞菌，自然可以擁有一個健康的皮膚微生態，減少各種肌膚問題。素有「超級食物」之稱的燕麥，就是一種對皮膚有多重益處的養分。含有天然益生元燕麥（Prebiotic Oat）的產品能促進益菌生長，維持肌膚表面平衡健康，對乾燥、受刺激的皮膚具有天然的強化和舒緩作用。天然燕麥膠更是少數被美國食品藥品監督管理局（FDA）稱為有效和安全的皮膚保護劑的天然成分。

▲ 肌膚微生物群失衡，會破壞肌膚屏障，引起乾燥、痕癢和泛紅等問題。選用含有天然益生元燕麥的沐浴露，有助回復肌膚屏障健康。

防敏第一道防綫：天然益生元燕麥

要令肌膚屏障健康，就要建立好第一道防綫，選用含有天然益生元燕麥的沐浴露，對乾燥、刺激的皮膚具有天然的強化和舒緩作用。Aveeno®是天然與科學結合的象徵，深入鑽研燕麥的天然成分，為乾燥敏感肌推出多款沐浴露，是美國皮膚科醫生推薦品牌。

Aveeno®全綫產品的成分均嚴選自北美的食品級非基因改造燕麥，從中提取天然成分。在加工過程中，會避免使用高溫和不必要的化學溶劑，以確保產品成分天然純淨、有效，潔膚同時舒緩乾燥敏感肌膚，為肌膚補水，帶來健康亮澤肌膚。此外，Aveeno®全綫沐浴露的配方中94%可進行生物分解，減少對地球造成污染，支持環境可持續發展。

3重益生元燕麥 舒緩極乾燥痕癢肌膚

針對極乾及敏感肌膚人士，Aveeno®推出抗敏功能最好的Skin Relief高效舒緩沐浴露。它含有3重天然益生元燕麥，包括燕麥膠、燕麥萃取和燕麥油，以緩解乾燥、痕癢的肌膚。燕麥油有助加強皮膚屏障，結合燕麥膠深層滋潤配方，有效為肌膚保濕，鎖住水分，達致深層保濕效果，舒緩痕癢不適。再加上藉低溫由千克萃取至一滴的燕麥精萃，充分發揮活性保護成分為肌膚舒敏降紅，減少乾燥、痕癢，保持天然健康膚質。

配方無添加皂、香料、色素及Paraben防腐劑等致敏成分，以3重然益生元燕麥溫和潔淨肌膚的同時，即時補充所需水分及油分，達致深層保濕效果，保持天然健康膚質。其質地較Aveeno®其他沐浴露滋潤，使用後猶如在肌膚表面形成一層保護膜，滋潤保濕。

▲ Aveeno® Skin Relief高效舒緩沐浴露利用3重天然益生元燕麥配方舒緩極乾燥痕癢肌膚。

Daily Moisturizing天然燕麥系列 清爽滋潤兼備

至於一般乾燥肌膚則適合使用Aveeno® Daily Moisturizing燕麥沐浴露，它的配方同樣含有益生元燕麥成分，配合天然油脂與滋潤成份，潔膚同時有效滋潤乾燥肌膚，為肌膚進行日常保濕，每天使用更有效舒緩乾燥及痕癢，平衡肌膚微生態，打造光滑健康美肌，不再被乾燥肌膚困擾。其質地輕薄，亦帶有淡淡天然燕麥清香。

敏感肌都能安心使用的香味沐浴露 舒壓提神皆宜

香味或使人放鬆、提振精神，但很多人誤以為敏感肌與香味無緣，只能選擇純天然、無香味的產品。其實只要細心選擇使用天然成分，及通過敏感測試的配方，一樣可以使用帶有香味的沐浴露。

Aveeno® Daily Moisturizing 系列就有兩款香味沐浴露，分別是Stress Relief 燕麥薰衣草舒壓沐浴露及 Energizing燕麥清新西柚沐浴露，均採用天然燕麥且不添加過敏成分，配方通過敏感測試，敏感肌一樣可以安心使用。由於配方同樣擁有Daily Moisturizing燕麥沐浴露中的益生元燕麥成分，所以一樣具備舒緩乾敏及滋潤作用。

燕麥薰衣草舒壓沐浴露揉合薰衣草、洋甘菊及伊蘭精油的安神香氣，帶來淡淡的薰衣草香，使人在沐浴放鬆身心。至於燕麥清新西柚沐浴露則添加了淡淡西柚清香，配合柑橘及紅石榴的香氣，使用後感覺清新舒爽。

沐浴後，在肌膚微濕潤的狀態下，再搭配Aveeno® Daily Moisturizing保濕乳，即能進一步為乾燥的肌膚加強保濕，鎖住皮膚水份，打造柔軟肌膚。

由即日起至5月31日於HKTVmall即享滿額激賞優惠；

購買任何Aveeno 產品——

滿$199，即送「可口可樂-罐裝可口可樂汽水8罐x 1排」；

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貨品/贈品數量有限，售/送完即止。產品款式供應視乎個別商戶而定。

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（特約）