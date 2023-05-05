【浪漫師生戀】中五愛上年長26歲老師多次追求 男生鍥而不捨感動老師結為夫婦

愛情是不分年齡界限！馬來西亞一名20歲男生，狂追比自己年長大26年的老師，雖然遭老師多次拒絕，但他憑着無比毅力屢敗屢試，最終感動對方下嫁。兩人結婚後，男生更將自己與老師的愛情故事上傳至TikTok後，吸引大批網民觀看，令他喜出望外。

現年22歲的莫哈末丹尼爾表示，自己2016年與妻子賈米拉認識，當時他讀中學初三，妻子是他的國語教師，當時已經很喜歡賈米拉的性格，但兩人保持普通師生關係，「妻子只教了我的班級一年，升上中四後，我們就失去聯繫。 之前我們有在教師辦公室內偶遇，我有向她問好，但也僅此而已。」

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直到莫哈末丹尼爾升上中五，賈米拉在他生日時送上祝福，兩人才開始有較密切的互動。 莫哈末丹尼爾指，中五時發現自己愛上對方，他向老師表白後卻遭到拒絕︰

收到她生日的祝福後，我們變得親近，開始有了好感，我想嘗試接近她。有一天，我鼓起勇氣表白，但她以教師的身份和理由拒絕了。

但莫哈末丹尼爾並沒有放棄，仍想盡辦法聯繫她。賈米拉回避他，他於是前往老師的寓所向對方剖白深情，皇天不負有心人，雖然他不知道對方寓所的確切的位置，但兩人最終都能遇上︰

也許是命中註定，我找到了她的家，向她坦白。

不停的說服對方

他說，賈米拉聽到他告白後，仍果斷拒絕，因她不確定這份感情能持續多久，但他始終沒放棄，還不停說服對方，最終成功贏得她的芳心。

幸運的是，雙方家人都給予兩人戀愛的自由度，從沒有阻撓二人相戀，「我們最早計劃在2019年至2020年結婚，但因為行動管制令，結婚日期要延遲至2021年11月25日。」

承諾做個好丈夫

莫哈末丹尼爾慶幸自己這麼年輕時就找到了終身伴侶，更認為年齡只是數字，他說自己會將盡力成為好丈夫，「我們會經常交換意見，確保家庭和諧。」至於妻子賈米拉，她表示於2007年離婚後便將重心放在工作，沒想過再尋找新的另 一半︰

學生向我表白後，我曾嘗試拒絕及遠離，但最終接受上天的安排。丈夫滿懷信心地來了，他很認真，甚至沒有向家人隱瞞這段關係，那是我接受他求婚的原因之一。

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