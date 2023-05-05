【殺校潮】5校下學年小一獲派「0班」　蔡若蓮否認不近人情稱不能無止境放寬開班線

▲ 教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

學校收生不足問題浮現， 教育局局長蔡若蓮今日（5日）證實，下學年將有5間小學，在小一統一派位獲派「0班」，但她否認局方 做法「不近人情」，認為不可能無止境放寬「開班線」。



蔡若蓮指，教育局己向獲派「0班」的學校提供5個選項，校方可從中選取方案以維持辦學，包括 重置合併、申請特別視學、 以私營方式營辦下學年小一等，若其後符合「開班線」人數要求的16人，可於再下一學年重新參與統一派位。

有學校只差1人就達到開班線，但不獲准開辦小一，形容 教育局 做法「不近人情」。蔡若蓮回應時強調，開班人數要求已由24人，放寬至16人，局方不可能無止境放寬「開班線」，反問「要去到幾多人先至近人情呢」。她更指，為保障學習質素，年級人數過少有機會影響學生群育發展及全方位學習，認為若一級不足16人，會導致「學習非常不理想」，並強調當局是以學生學習利益為首要考慮。

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記者：梁凱婷