【無理要求】妒忌閨密擁一頭漂亮長髮　準新娘要求剪短︰搶我風頭

▲ 有準新娘要求閨密剪短頭髮，以免搶她風頭。（iStock圖片）

結婚是人生大事，新娘當然想有一個理想的婚禮，成為全場焦點。外國有一位準新娘看到閨密擁有一頭漂亮長髮，竟然要求她把頭髮剪短，深怕她會在婚禮上搶去自己風頭。

該名女網民近日在網上論壇Reddit，以「拒絕為我朋友的婚禮剪頭髮？」為題，表示她曾經是短髮造型，並已保持了6年，她一直把頭髮剪短，因為它愈長愈難看。不過，去年她開始留長髮，只因頭髮「有史以來第一次長得很好」，她自去年1月就沒再剪頭髮，現在有一頭啡色長曲髮。

她提到童年好友Ally下個月就要結婚了，早前她們在朋友的生日聚會上見面，二人有一段時間沒有碰面。當Ally看到她時，第一件事就是評論她的頭髮，說很震驚她的頭髮看起來真的很漂亮。

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要求賓客剪短頭髮

第二天，Ally打電話給她說，想她在自己婚禮那天以短髮示人，她雖然有點震驚，但還是禮貌地拒絕了。首先如果她蓄短髮，要每3個月剪一次頭髮，以保持髮型，確實麻煩。再者她明年要舉行婚禮，希望到那時頭髮能長一點。她還表示，雖然一年理髮4次並不太超出她的預算，但她在3個月前剛生了一個孩子，坦言「寧願把錢花在尿片和衣服上」。

而Ally竟然以家人多年未見她，仍然認為她比較男仔頭為由，想說服她剪短頭髮。看到她留著更長的頭髮，看起來更女性化，怕被搶去焦點。她只好提議戴一頂假髮，但Ally還是想她剪掉頭髮，令她相當煩惱「我只是婚禮上的一個賓客」。Ally雖然沒禁止她出席，但顯然為她的長髮而不高興，不斷在群組發放她的短髮舊照片，無形中向她施壓。

網民批新娘妒忌心重

網民認為她根本不必在意Ally的無理要求，也不必遷就對方，更何況她不是伴娘或姊妹團的一員。另有網民建議她找個原因缺席婚禮，不用為難自己。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳