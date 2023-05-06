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【購物陷阱】深圳女買花膠貪平遇蠱惑店 　$980一斤變一兩大呻被欺詐

健康 11:00 2023/05/06

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

內地女買花膠貪平遇黑店 ，$9801斤變1兩埋單五位數。

隨著中港兩地通關，本港吸引了大量內地遊客消費的同時，亦衍生了不少「劏客呃秤」投訴！來自深圳的女網民早前便於網上苦呻來港被騙的遭遇，指自己今年4月底來港消費，途經尖沙咀一間賣「花膠」的藥房，她被便宜的價錢「$980一斤」吸引光顧，豈料職員將花膠切割後，才反口並指是「980一兩」，最後埋單5位數。女網民被迫付款後，更連收據都沒有。

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該名内地的女遊客於小紅書發文稱，上月20日和女友人來港遊玩，因想為自己的身子「補一下」，於是便光顧了那間無良黑店。她指，當時看見店內的花膠「寫著980」，店員更指「1斤16兩哦，比你們大陸便宜哦」，惟當女方進一步問「一斤是否980元」時，對方卻未有正面回應，多次轉移到其他話題。

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直到職員將花膠切斷後，才告訴女方是980元一兩，即使是買一斤送半斤，女方仍需繳付15,680港元。被嚇得不知所措的女事主其後即指「身上錢不夠」，幾經交涉，最終以12,352人民幣埋單才被允離開。她指事後店家連單據亦沒有提供，事後亦猶有餘悸。

因為當時害怕，怕在那裡跟店家吵架，會有危險，加上手機是內地卡，又是第一次去香港，不懂這樣是可以報警求助的。

女事主返回深圳後，才發現原來有關的受害者眾多，「非常多的遊客跟我一樣被騙了。埋單的時候價格高出10倍以上」，由於不想助長歪風，她於是決定尋找相關機構投訴，成功獲退回部分款項。

我還投訴給海關，香港消費者協會，還報警一起就退了。

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責任編輯：羅嘉欣

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