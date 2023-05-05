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【水管爆裂】馬頭圍道店鋪裝修爆水管　逾300街坊排街喉

社會 13:21 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（資料圖片）

土瓜灣馬頭圍道一間地舖新店裝修，疑因水喉老化導致爆水管，水務署職員閂水掣後，附近6幢唐樓及地舖均無食水供應。水務署隨後在上鄉道的消防栓安裝臨時街喉及擺放食水缸，不少居民今早（5日）排隊在消防喉旁取水。商戶及街坊對此均叫苦連天。

有街坊在Facebook「土瓜灣之友」群組發文抱怨，指馬頭圍道183號一間正在裝修的地舖，疑整爆水喉，導致鴻光街、永耀街及馬頭圍道附近共6幢唐樓及地舖無食水使用。發文者又指，過去兩日街坊「無水做生意」、「無得刷牙沖涼去厠所」。

水務署在馬頭圍道及永耀街一帶張貼「緊急停止食水供應通知書」，指馬頭圍道183號的私人喉管爆裂，故水務署要暫時停止附近一帶的食水供應，並要求盡快僱用持牌水喉匠修理。水務署閂水掣後，在馬頭圍道、炮仗街擺放食水缸，惟水缸已空空如也；水務署職員亦在上鄉道的消防栓安裝臨時街喉，供街坊取水。

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記者：解青羽

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