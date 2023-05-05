【十大中文金曲】港台頒獎禮表演嘉賓曝光　姜濤馮允謙爭最優秀男歌手

▲ Gin Lee和泳兒入圍十優歌手。

香港電台今年復辦「十大中文金曲」，將於明天（6號）在紅館舉行，港台早前已率先公布十位「優秀流行歌手」得獎名單，而明晚就會公布「最優秀流行男歌手」和「最優秀女歌手」誰屬。日前有傳媒便預計，前者會是姜濤和馮允謙之爭，後者便是鄭欣宜及李幸倪（Gin Lee）爭奪。

今年的「優秀流行歌手大獎」入圍名單，包括馮允謙、JW王灝兒、鄭欣宜、姜濤、MC 張天賦、泳兒、Jer 柳應廷、Gin Lee 李幸倪、衛蘭及炎明熹（排名不分先後）。

張敬軒或缺席

有指張敬軒因去年忙於拍戲和演唱會，故沒有出席《勁爆》及商台《叱咤》，唱片公司為公平，軒仔相信也會缺席《十大中文金曲》及本周日的《Chill Club》頒獎禮。

日前港台公布頒獎禮出席嘉賓名單，政界高官包括商務及經濟發展局局長丘應樺、廣播處長張國財、醫院管理局主席范鴻齡。

音樂業界及社會名人有：香港藝術發展局主席霍啟剛、香港作曲家及作詞家協會主席陳永華、國際唱片業協會（香港會）總裁馮添枝、香港音像聯盟牌照部總經理吳龍鳯、香港唱片商會會長林錫堅、香港中樂團行政總監錢敏華、香港社區組織協會副主任施麗珊、瑪嘉烈醫院顧問醫生（內科及老人科）陳文俊、瑪嘉烈醫院資深護師（傳染病中心）王兆平、香港羽毛球運動員鄧俊文、吳芷柔、香港足球代表隊U23成員黃浩然、郭子堦。

▲ 一眾年青歌手將演出。

葉麗儀領軍表演

另外，前港台高層張文新、填詞人鄭國江、演員林家棟、鄭子誠、歌手周慧敏、香港小姐謝嘉怡都會任頒獎嘉賓。

今屆頒獎音樂會將向已故樂壇巨人致敬，屆時會由新生代音樂人JNYBeatz、石山街為多首張國榮和梅艷芳的經典作品重新編曲，葉麗儀及香港中樂團轄下香港青少年中樂團則分別演繹「 金曲榮譽大獎」得主顧嘉煇的連串金曲，歌手雲浩影、吳啟洋、CY陳宗澤、Lolly Talk、Kerryta、蘇麗珊、DEZ余宗遙、張蔓莎、陳葦璇、張天穎、洪助昇、CY Leo、黃筠兒都會演出。

最新影片: