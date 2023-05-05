【母乳餵哺】珍貴人奶保存不當易變壞浪費　一文看清母乳儲存及解凍方法

▲ 多出的珍貴母乳必須好好保存，以免變壞造成浪費。（iStock圖片）

每位新手媽媽都希望給BB最好的營養，所以愈來愈多媽媽選擇餵哺母乳。而媽媽的身體會因應BB不同時期的生長需要，製造和調配出合適的成分，給予BB最佳營養。不過，每位媽媽的奶量不同，有媽媽會製造出大量母乳，或有媽媽因工作未能親身餵哺BB，如此珍貴的食物當然要好好儲存，只要保存得宜，就能好好鎖住母乳的營養。

據本港衛生署的資料顯示，母乳的成分含有奧米加3脂肪酸（如DHA等）、牛磺酸（Taurine）等，可以幫助腦部、視力、腸胃等發育。配方奶所添加的各種成分，則是模仿母乳調製而成。現時沒有足夠證據，證明這些添加成分對BB健康有長遠的幫助。

母乳餵哺對BB的好處多，例如減少腹瀉、肺炎、呼吸道感染、中耳炎、肥胖、日後糖尿病的機會等，並幫助消化，BB日後較容易接受新食物。

每份儲存約一餐食量

很多媽媽都知道直接埋身餵哺對BB最好，但基於奶量或工作等各種原因，都需要先儲存起擠出來的母乳，可以用密封的儲奶袋或奶瓶好好儲存，每份儲存以BB約一餐的食量為佳，因為每餐吃剩的母乳必須棄掉。

存放母乳建議 最長可放半年

存放環境 / 温度 建議存放時間 新鮮擠出的母乳 已溶解的冰奶 冰格（-18℃或以下） 6個月 不可再次放回冰格 雪櫃冷藏格（4℃） 4天 從冰奶完全溶解開始計算 : 1天 冰袋加冰種 24小時 - 室温（25℃或以下） 4小時 1-2小時

注意母乳宜存放於雪櫃的上層位置，不適宜放在温度不穩定的門架上，而且未煮熟的食物應分開放下層。冷凍後的母乳會有分層現象，最上層是脂肪呈淡黃色，這是正常的，並不是變壞。餵哺前把奶搖勻便可。不過，存放的母乳或有一股特別味道，是因當中的酵素和部分脂肪產生化學作用所引起。只要儲奶過程正確和不是腐臭味，對健康是無害可以飲用，但有BB會抗拒這股味道。

另有3點要留意︰

1. 新鮮擠出的母乳不可直接加入冰奶內

2. 應先把新鮮擠出的母乳置於雪櫃內冷凍約一小時，然後才加入冰奶內

3. 冰奶的分量必須多於冷凍奶，以免冰奶完全溶解

2大解凍方法

至於怎樣將冷藏的母乳解凍，有兩個方法，第一是「結冰奶」，可於飲用前一晚，從冰格移到冷藏格慢慢溶解，或直接用水沖冰奶瓶；第二是「凍奶加暖」，BB可直接飲用冷凍的奶，如有需要，可把奶瓶放進不高於40℃温水加暖至合適温度，只要把奶滴在手背試温，感到和暖便合適了。而已溶解並加暖的母乳應於2小時內飲用，否則應棄掉。

注意切勿用微波爐或煮食爐加暖母乳，因過熱會破壞母乳的營養，而且用微波爐加熱更有機會因熱力不均勻而灼傷BB。

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責任編輯︰林綺玲