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【調解為先】律政司擬年底在大灣區辦調解為先承諾書活動　宣揚香港調解服務優勢

社會 13:34 2023/05/05

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律政司司長林定國。（資料圖片）

律政司司長林定國今日（5日）在「調解為先」承諾書活動致辭時表示，律政司計劃在今年下旬在大灣區舉辦「調解為先」承諾書活動，希望不久將來可以將「調解為先」帶到更遠的地方，向國際宣揚香港調解服務的優勢。

林定國指，「調解為先」承諾書運動在2009年展開，已有超過780位承諾人簽署了承諾書，其中包括來自不同界別的人士、公司或其他性質的組織。承諾人的廣泛背景，證明社會各界均認同調解作為解決爭議第一步的好處，包括節省時間和成本、減輕壓力、更大的自主權和相關的保密性，趨勢令人鼓舞。他又指，香港的調解在過去十年以來能發展至今日相對成熟的階段，並非單靠政府或個別界別獨自的努力便能達到，亦很需要依賴各行各業互相合作，一同以「調解為先」的目標向前邁進。

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林定國表示，香港作為國家唯一實行普通法的司法管轄區，可在大灣區積極發揮「一國、兩制、三法域」的獨特優勢。按照國家「十四五」的規劃發展藍圖，在粵港澳大灣區建設優質、高效和便捷的法律服務，對粵港澳大灣區可持續發展必定會帶來重大戰略意義。

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記者：吳穎嵛

　　

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大灣區 林定國 律政司

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