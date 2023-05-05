【跨境學生】跨境生人數較疫前大減近7成　蔡若蓮稱人口遍布不均部分地區見「水尾」

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立法會一個委員會討論疫情下對跨境學生的支援及恢復課面授課堂安排。有議員關注政府會否推行政策鼓勵內地港生回港就讀，教育局局長蔡若蓮表示，政策以學生利益為最優先考慮，當局歡迎有關學生回港升學；然而，整體跨境生數量持續下降，並不平均地分布全港各區，她認為部分地區的跨境生人口已見到「水尾」。

根據教育局文件，本年2月22日小學及幼稚園恢復跨境生回港上面授課當日，全港中小學及幼稚園共有15760名跨境生，人數較疫情前約27000人減少近7成；而去年參加小一統一派位的跨境生只有300人，遠低於2017年的逾4,000人。

蔡若蓮指，跨境生數量下降與2013年起實施的「零雙非政策」有關，有關人口不平均地分布各區，當中較集中於北區及元朗區，並舉例指黃大仙及葵青區分別只有10多位跨境中學生，但北區則有逾4,300位，形容部分地區跨境生已見到「水尾」。

蔡若蓮強調，政策初衷在於以學生利益為最優先考慮，亦視乎家長選擇，了解如何安排對學生最好，又指當局十分歡迎及鼓勵居於關口附近的學生回港升學，同時設有措施支援居住地較遠，又希望在大灣區港人子弟學校就讀的學生。

另外，對於有議員建議，當局可將「殺校」後空置的校舍改建為宿舍，供跨境高中生居住，以免他們每天往返香港。蔡若蓮則表示，現時跨境生人數大幅減少，質疑校舍重建後未有足夠學生入住，強調政策需合乎經濟效益。

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記者：梁凱婷