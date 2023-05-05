【高鐵情報】Trip.com推3項高鐵優惠　包括招募試坐員免費坐商務位

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隨著兩地通關，不少旅客選擇高鐵出行。Trip.com由即日起至6月，推出一連串高鐵優惠，包括派發總額10萬港元的優惠券。

街頭派發10萬港幣優惠券

Trip.com將在以下日子在街站派發5,000張高鐵優惠券，購票滿$21即減$20。詳情可瀏覽官網。

最新影片推介

招募高鐵試坐員 免費坐商務位

新推出的高鐵試坐員計劃，讓用戶免費乘坐高鐵，由香港西九龍站出發到內地，由即日起至5月24日，用戶在Trip.com app或活動網頁點擊報名按鈕，回答問題並提交表格，即有機會成為高鐵試坐員。

每位高鐵試坐員可免費獲得香港西九龍站往返指定目的地的高鐵來回票（包括一張商務座或一等座車票，以及一張二等座車票，價值$781）。

獲得體驗資格後，高鐵試坐員需在一個月內完成預約及試坐，並在Trip Moments社區及社交媒體分享試坐體驗。

信用卡提供高鐵票優惠折扣

Trip.com 聯同恒生信用卡推出高鐵票優惠，由5月9日至6月26日期間，用戶在Trip.com訂高鐵票時使用恒生信用卡付款，輸入指定優惠代碼，滿$500 即減 $50，詳情按此。

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責任編輯：陳麗娜