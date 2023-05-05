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【One Day 約會實況】紋身型女與Marco約會甜度甚高　KB旗下藝人劉穎琳性感誘人【多圖】

娛樂 17:16 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

劉穎琳是其中一位跟P1X3L成員葉振弘（Marco）約會的女神。

ViuTV熱播節目《One Day 約會實況》討論度高，P1X3L成員葉振弘（Marco）每集會跟一位女神拍一日拖，其中一集邀得李健宏（KB）「The Baddies Factory」旗下藝人劉穎琳成為Marco的約會對象，觀眾大讚二人互動很Sweet。

網紅主持兼模特兒劉穎琳外表冷酷，不過與Marco約會時表現友善，形成強大的反差萌，二人的夢幻約會甜度甚高，觀眾紛紛表示有戀愛感覺！

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拍逾百旗袍照

型女劉穎琳身上有多個紋身，加上Cool爆的外表，容易令人卻步。

不過經過相處後，Marco發現劉穎琳性格很Nice，且跟自己很合拍。

二人於節目內更拍攝了過百張旗袍照片，有如拍攝Pre-wedding一樣，紀錄了珍貴的一刻。

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20歲出道

20歲出道的劉穎琳是一名網紅主持及模特兒，她於2021年拍攝KB的YouTube節目《彫爆你》，並成為KB「The Baddies Factory」旗下藝人。2022年，她與KB一同主持《玩X爆香港地》，擔任「導遊」的角色。

此外，劉穎琳曾為AMM亞洲心動娛樂網台靈探節目《E娃鬼叫》主持，於鏡頭前展露大膽的一面。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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